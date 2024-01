Sam Haskell Jr. Se declara inocente em caso de torso de triplo assassinato

Sam Haskell Jr. está negando oficialmente a culpa em seu caso de triplo homicídio esta semana – e o cara continua sem camisa diante de um juiz… isso porque as autoridades têm medo de se machucar.

O suspeito de assassinato compareceu ao tribunal na sexta-feira em Los Angeles, onde ele e seus advogados declararam-se oficialmente inocentes ao 3 acusações de homicídio Haskell está enfrentando. Também digno de nota… o fato de ele ter sido exibido na frente de todos com o peito nu exposto novamente.

Lembre-se, ele estava balanço o mesmo olhar quando ele apareceu pela primeira vez no tribunal no mês passado… algo a que os agentes penitenciários o relegaram por causa do que disseram serem pensamentos suicidas que ele estava expressando.