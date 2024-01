San Francisco 49ers x Kansas City Chiefs no Super Bowl LVIII: quem é o favorito?

EUno tão aguardado Super Bowl LVIII confronto, marcado para domingo, 11 de fevereiro, o São Francisco 49ers estão entrando em campo como favoritos, com uma diferença de pontos inicial de -2,5 pontos contra o Chefes de Kansas City.

O Chefesliderado pelo dinâmico quarterback Patrick Mahomestem sido uma aposta confiável nos playoffs, cobrindo o spread nos últimos cinco jogos consecutivos, incluindo a recente vitória sobre o Baltimore Ravens no Campeonato AFC.

Mahomes ostenta um impressionante recorde de playoffs, com 12 vitórias contra o spread em 17 jogos nos playoffs, fazendo sua quarta aparição no Super Bowl nas últimas cinco temporadas.

O Chefes o quarterback demonstrou sua capacidade de prosperar mesmo como azarão, vencendo todos os três jogos dos playoffs onde o Chefes não foram favorecidos.

Do outro lado, o 49ers enfrentaram desafios para cobrir o spread em suas últimas partidas nos playoffs, não vencendo o spread nas últimas três partidas dos playoffs.

No entanto, eles já mostraram força nos playoffs, ficando invictos contra o spread nos playoffs que antecederam a temporada passada. Além disso, o 49ers inclinaram-se para o under em seus recentes jogos dos playoffs, postando um recorde de 6-2 para o under desde a pós-temporada de 2021/22.

Apesar do ChefesCom a reputação de ser um time com muitos gols, eles também têm tendência para o under, indo 5-2 para o under nos últimos sete jogos dos playoffs.

Com um total inicial de 47,5 pontos definido pelos oddsmakers, apostadores e fãs estão se preparando para o que promete ser um confronto eletrizante entre duas equipes poderosas.