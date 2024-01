SAQUE do Bolsa Família agora requer a apresentação de documento de identificação

Aqueles que optarem por não contar com os recursos do Caixa Tem e preferirem realizar o saque do Bolsa Família presencialmente devem estar atentos às regras. Isso se deve à necessidade de apresentação de documento de identificação para que o banco reconheça a pessoa que está efetuando a retirada do dinheiro. Caso contrário, o valor ficará retido.

Como realizar o saque do Bolsa Família?

O saque do Bolsa Família pode ser realizado nas agências da Caixa Econômica ou nas casas lotéricas, sendo o pagamento de no mínimo R$ 600, com benefícios complementares que variam de R$ 50 a R$ 150. O calendário deste mês tem início no dia 18 e encerra no dia 31.

É importante destacar que o titular do benefício não pode delegar a outra pessoa o saque do Bolsa Família quando este for presencial. Em outras palavras, para receber pessoalmente, é necessário que o próprio titular, cujo nome está registrado no cartão, compareça ao banco para efetuar o resgate. Não é permitido que outra pessoa, como filho, marido/esposa ou parente, realize esse procedimento em seu lugar.

O documento a ser apresentado varia dependendo do local onde o dinheiro será retirado:

– No caixa eletrônico: apenas o cartão de saque é válido;

– No guichê de atendimento do banco: documento de identificação com foto (RG) ou cartão de saque mais documento;

– Na casa lotérica: é necessário apresentar documento de identificação com foto (RG).

Calendário do saque do Bolsa Família em janeiro

O saque do Bolsa Família em janeiro segue um calendário específico, com diferentes grupos podendo realizar o saque em dias úteis específicos, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação do Titular). O cronograma é o seguinte:

1- Número final do NIS 1: 18 de janeiro

2- Número final do NIS 2: 19 de janeiro

3- Número final do NIS 3: 22 de janeiro

4- Número final do NIS 4: 23 de janeiro

5- Número final do NIS 5: 24 de janeiro

6- Número final do NIS 6: 25 de janeiro

7- Número final do NIS 7: 26 de janeiro

8- Número final do NIS 8: 29 de janeiro

9- Número final do NIS 9: 30 de janeiro

10- Número final do NIS 0: 31 de janeiro



Você também pode gostar:

Tanto quanto aqueles que não desejarem realizar o saque presencial têm a opção de utilizar os recursos disponíveis no Caixa Tem, como PIX, transferências, pagamento de boletos, cartão de débito virtual e leitura de QR Code.

Repasse dos valores

O Bolsa Família repassará os fundos diretamente para as contas da poupança social do Caixa Tem. Através do aplicativo, os cidadãos terão a capacidade de realizar todas as transações financeiras relacionadas ao benefício social. Sobretudo utilizando o aplicativo, é possível efetuar pagamentos, transferências e até mesmo solicitar o saque sem a necessidade de um cartão.

O pagamento continuará a ser realizado conforme o Número de Identificação Social (NIS), seguindo o padrão dos meses anteriores. As famílias com NIS terminando em 1 serão as primeiras a receber, enquanto o calendário prosseguirá até atingir as famílias com NIS final 0, encerrando-se em 31 de janeiro.

Critérios para receber o benefício

Contudo, para se tornar elegível para o recebimento do Bolsa Família, o grupo precisa atender aos critérios que garantem o acesso ao benefício. Portanto, esses critérios incluem:

1. Estar registrado no Cadastro Único com informações atualizadas;

2. Possuir uma renda per capita de até R$ 218 por membro da família;

3. Prioridade para mães solteiras, famílias com crianças, adolescentes ou gestantes.