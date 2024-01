Saque do Bolsa Família pode ser antecipado através do Caixa Tem

Os beneficiários do Bolsa Família estão sendo contemplados com a antecipação dos saques em janeiro. A disponibilidade desse benefício desperta grande interesse entre os cidadãos, e compreender os critérios para essa antecipação é essencial.

Como ter acesso imediato ao valor do Bolsa Família?

Para ter acesso imediato ao valor, os beneficiários devem utilizar o aplicativo Caixa Tem, responsável pela distribuição financeira do programa social. A antecipação visa possibilitar que as famílias efetuem seus pagamentos de forma precoce, evitando potenciais multas e juros. Aproveitar essa oportunidade é crucial.

Em suma, neste mês, serão depositados pagamentos extras para os brasileiros beneficiários do Bolsa Família. Tanto quanto, os valores incluem R$ 600,00 referentes ao montante base do programa, além de R$ 150,00 adicionais para titulares com filhos entre 0 e 6 anos, R$ 50,00 extras para famílias com filhos entre 7 e 18 anos incompletos, e mais R$ 50,00 para titulares com mulheres grávidas em seu núcleo familiar.

Calendário de janeiro

Portanto, para acessar o calendário oficial de pagamentos em janeiro, é fundamental observar as seguintes datas, utilizando o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) como referência:

1- NIS final 1: 18 de janeiro;

2- NIS final 2: 19 de janeiro;

3- NIS final 3: 22 de janeiro;

4- NIS final 4: 23 de janeiro;

5- NIS final 5: 24 de janeiro;

6- NIS final 6: 25 de janeiro;

7- NIS final 7: 26 de janeiro;

8- NIS final 8: 29 de janeiro;

9- NIS final 9: 30 de janeiro;

10- NIS final 0: 31 de janeiro.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Dessa forma para se cadastrar no Bolsa Família, a família precisa realizar a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) nos postos de atendimento, como os Centros de Referência Assistencial (CRAS) ou outros órgãos públicos municipais. Por fim no momento do atendimento, o representante da família deve providenciar a entrega dos documentos necessários e responder a questionários sobre saúde, educação e a condição financeira familiar.



Contudo, os documentos exigidos incluem, para a pessoa que comparece ao posto de atendimento, um documento com foto, CPF ou Título de Eleitor, comprovante de endereço, termo de tutela, curatela, guarda ou outros documentos que confirmem a função de representante legal. Assim como para os demais familiares, são necessários documentos como foto, CPF, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento e carteira de trabalho.

Existem diferentes tipos de benefícios no Bolsa Família:

1. Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Valor de R$ 142 por integrante, destinado a todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

2. Benefício Complementar (BC): Destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família cuja soma dos valores dos benefícios financeiros seja inferior a R$ 600, para complementar esse montante.

3. Benefício Primeira Infância (BPI): Valor de R$ 150 por criança, destinado às famílias beneficiárias que tenham crianças com idade entre 0 e 7 anos incompletos em sua composição.

4. Benefício Variável Familiar (BVF): Valor de R$ 50, destinado às famílias beneficiárias que incluam gestantes, nutrizes, crianças com idade entre 7 e 12 anos incompletos, e adolescentes com idade entre 12 e 18 anos incompletos.

5. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Destinado exclusivamente às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, calculado pela diferença entre o valor recebido em maio de 2023 e o valor recebido a partir de junho de 2023.