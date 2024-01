Sarah Snook, da Succession, relembra a vez em que um produtor de cinema a envergonhou enquanto lhe dizia para parar de comer bolo

SSarah Snook, da sucessão, acaba de ganhar seu segundo Globo de Ouro pelo papel de Siobhan Roy e é uma das principais candidatas ao Emmy, no entanto, seu caminho para o sucesso não foi fácil, pois havia pessoas que a maltratavam, e o corpo a envergonhava e até a chamava um ‘ninguém’

Ao ser entrevistada pela edição britânica do The Times, ela relembrou a época em que conheceu o diretor de elenco não mencionado.

Snook conseguiu o papel, no entanto, foi informado de que ela precisava ser ‘mais comercializável’ e o que eles fariam para que isso acontecesse “Nós realmente não queremos você porque você não é ninguém, mas o diretor e o escritor pensam você é bom para o papel”, Snook elaborou: “Então, o que faremos é mudar todos vocês para que sejam comercializáveis: vamos clarear seus dentes, escurecer seu cabelo, daremos a você um pessoal treinador para que você possa perder peso e ter uma boa aparência.”

Sarah Snook afirma que o produtor disse a ela para parar de comer bolo

Snook concordou com o que eles precisavam na época, mas se sentiu péssimo. “Para ter sucesso, tenho que ser todas as coisas que não sou eu”, pensou a estrela de Sucessão quando concordou.

“E então, um dia em particular, comi um pedacinho de bolo de chocolate”, Ela elaborou, relembrando um momento específico em que foi repreendida por um produtor na frente da equipe, por comer uma sobremesa minúscula.

A atriz australiana foi clara sobre uma situação que precisa ser melhorada na indústria”,A infantilização das mulheres, para não serem capazes de tomar suas próprias decisões, por que faríamos isso com as mulheres?”

Snook ignorou as palavras do produtor e do diretor de elenco e continuou no caminho que a levou a um dos programas de maior sucesso da HBO, em parte devido à interpretação de Siobhan Roy por Snook, uma mulher prestes a liderar a corporação global de sua família que não pararia por nada. para se tornar isso.

Ela se destacou no papel e os elogios vieram logo depois, Snook recebeu recentemente seu segundo Emmy pelo mesmo papel, e o arco de sua personagem ao longo da última temporada da série foi uma prova de seu talento como atriz.

Sarah compartilhou seu segredo para a felicidade em uma indústria tão minuciosa que Snook disse simplesmente: “Outras pessoas são importantes”.