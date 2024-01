Atodos os olhos estarão voltados para Jatos de Nova York nesta entressafra, enquanto a franquia tenta novamente construir um time do calibre dos playoffs. As expectativas eram altas no Grande maça nesta temporada, como Jatos apostou tudo para adquirir Aaron Rodgers e tentar a disputa do campeonato. Mas depois Rodgers sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles no final da temporada em quatro jogadas da campanha, a temporada de 2023 tornou-se mais uma focada no desenvolvimento, já que os Jets perderam a pós-temporada pelo 13º ano consecutivo.

No entanto, Nova Iorque espera que 2024 seja diferente, assumindo que Rodgers retorne à plena saúde – e se a franquia contratar dois jogadores com os quais o cornerback estrela Gardner de molho quer brincar.

Molho e as assinaturas

jardineiro levou para X na terça-feira e sugeriu que o gerente geral do Jets Joe Douglas preparar ofertas de contrato para wide receivers de agente livre pendentes Tee Higgins e Calvin Ridley – que formaria um trio perigoso junto com Garrett Wilson em 2024.

Higgins está saindo de uma temporada de 2023 repleta de lesões com o Cincinnati Bengalsmas em quatro NFL temporadas, ele tem ultrapassou a marca de 1.000 jardas duas vezes. A competição pela assinatura de Higgins será acirrada, já que o jovem de 25 anos será um dos melhores recebedores do mercado – e ele pode querer ser um receptor número 1 inquestionável em algum lugar depois de jogar em segundo plano para Ja’Marr Chase em Cincinnati.

Ridley emergiu de uma suspensão de um ano para acumular 1.016 jardas pegando passes de Trevor Lawrence em Jacksonville. Ridley reabilitou com sucesso seu valor em 2023, e muitas equipes o atacarão depois que ele for pego 76 passes e oito touchdowns para o Jaguares.

A excelência individual de Gardner não é suficiente

Embora os Jets precisem de ajuda no lado ofensivo da bola, o mesmo não é necessariamente verdade sobre o técnico principal Roberto Saleha defesa. Gardner é uma peça fundamental da unidade e continuou seu jogo forte após a vitória Estreante Defensivo do Ano honras em 2022 – ele foi um dos três jogadores defensivos do Jets a conquistar um Pro Bowl seleção, e um dos dois a receber o primeiro time Tudo profissional honras.

Garner ainda está em seu contrato barato de novato e sente a urgência de vencer agora, antes que o elenco dos Jets se torne muito caro para manter. O ex-destaque de Cincinnati, já um cornerback de elite da NFL, é uma das peças que Nova York deve construir agressivamente em 2024 para retornar aos playoffs no competitivo AFC Leste.