Sean O’Malley aponta para uma conquista potencial de Conor McGregor que seria lendária

Cuando especialistas em MMA falam sobre o UFC GOAT, geralmente a conversa gira em torno de três nomes. Eles mencionam Jon Jones, George St. Peter e Khabib Nurmagomedov. Mas eles quase nunca mencionam Conor McGregor, cujas realizações permanecem únicas no esporte. Estamos falando do primeiro e único UFC estrela que conseguiu se tornar bicampeã simultaneamente. Além disso, McGregor é o lutador que acumulou os maiores números de bilheteria em todas as suas lutas combinadas. Mas há outra conquista que o tornaria ainda maior se conseguisse bater Michael Chandler com 185 libras. O campeão peso galo, Sean O’Malley, garantiu que os fãs de MMA percebessem a conquista que McGregor faria se isso acontecesse.

Conor McGregor anuncia seu retorno ao UFC em 2024Twitter

Depois que Conor McGregor anunciou que Michael Chandler seria seu rival aos 185 anos, o mundo inteiro reagiu à notícia. Muitos não conseguem entender que ambos os lutadores provavelmente andam com o mesmo peso, talvez apenas 5 quilos a mais que isso. Sean O’Malley deixou isso claro durante um de seus vídeos mais recentes no Youtube. Isto é o que ele disse: “Eu sinto que ele pode estar brincando, acho que ele está apenas tentando – eu não sei. Eu me pergunto se isso realmente… Chandler provavelmente anda no máximo 185. Conor, provavelmente 190, tanto faz. Luta interessante lá aos 185, e se ele nocautear Chandler aos 185, ele terá um nocaute aos 45, nocaute aos 55… Donald Cerrone, nocaute aos 70, nocaute aos 185. Isso seria lendário.

No que diz respeito aos nocautes que Conor tem em mãos, a lista é bastante impressionante e extensa. Ele derrotou José Aldo, Dustin Poirier e Chad Mendes no peso pena. Ele pegou Eddie Alvarez no peso leve e Donald Cerrone no meio-médio. Apesar de não ser perigoso o suficiente para brigar por cinturões nos últimos anos, nocautear Chandler aos 185 seria mais uma conquista que nenhum outro lutador jamais fez no UFC. Isso só aumentará seu status de lenda a alturas ainda maiores. Se há alguém que pode fazer isso acontecer, é o notório Conor McGregor.