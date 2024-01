Sean O’Malley: nocaute de Conor McGregor na quarta categoria de peso seria ‘lendário’

Conor McGregor pode acrescentar mais um feito ao seu currículo impressionante em sua próxima luta.

“The Notorious” anunciou recentemente que enfrentará Michael Chandler no evento International Fight Week do UFC, no dia 29 de junho, lembrando que espera que a luta aconteça na categoria até 185 libras. O UFC não anunciou oficialmente o confronto, mas Chandler respondeu que aceita uma luta com McGregor em qualquer categoria de peso.

Sean O’Malley discutiu a notícia em um episódio de seu TimboSugarShowexpressando seu entusiasmo com a possibilidade de McGregor vencer nocautes em quatro divisões.

“Sinto que ele pode estar brincando, acho que ele está apenas tentando – não sei”, disse O’Malley. “Eu me pergunto se isso realmente… Chandler provavelmente anda no máximo 185. Conor, provavelmente 190, tanto faz. Luta interessante lá aos 185, e se ele nocautear Chandler aos 185, ele terá nocaute aos 45, nocaute aos 55… Donald Cerrone, nocaute aos 70, nocaute aos 185. Isso seria lendário.”

A lista de vítimas de nocaute de McGregor é extensa, com finalizações de Jose Aldo, Dustin Poirier e Chad Mendes no peso pena, Eddie Alvarez no peso leve e Donald Cerrone no peso meio-médio. No entanto, o ex-campeão das duas divisões não tem sido um fator importante dentro do octógono nos últimos anos, com apenas uma vitória desde 2016.

Outros lutadores que conquistaram vitórias por nocaute em mais de duas divisões do UFC incluem Vitor Belfort e Jared Cannonier.

Caso McGregor volte à ação na data anunciada, será sua primeira luta em quase três anos. Mais recentemente, ele perdeu uma luta da trilogia contra Poirier depois de sofrer uma fratura na perna que o deixou impossibilitado de competir após o round inicial.