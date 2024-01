Sean Strickland ameaça esfaquear Dricus du Plessis se ele ultrapassar a linha na semana da luta do UFC 297

Sean Strickland está definindo os termos da semana de luta do UFC 297.

Depois de uma péssima preparação para o primeiro pay-per-view do UFC de 2024, o campeão peso médio do UFC fez uma ameaça direta a Dricus du Plessis em seu podcast O homem dança na segunda-feira, alertando seu adversário sul-africano quando as festividades do UFC 297 em Toronto se aproximam.

“Lembra quando ataquei Dricus?” Strickland disse.

“Na verdade, eu mandei uma mensagem para ele e pensei, ‘Cara, escute, Dricus, vamos tentar nos matar, mas se você tocar nessa merda de novo, eu vou f ***** * esfaquear você. Conferência de imprensa, pesagem – acabei de contar ao Dricus. Ele estava bem com isso, ele estava bem com isso. Mas, novamente, não estou dizendo que não quero lutar com você, Dricus. Não estou dizendo que você não é um bom lutador. Só estou dizendo que essa é uma linha que, quando cruzada, transcende a luta. Tipo, se eu for para o Canadá e você tocar nisso, adivinhe? Vou para a cadeia, vão me deportar e passamos oito semanas treinando sem motivo nenhum.”

Strickland, 32, e du Plessis, 30, estão em desacordo desde que quase brigaram na coletiva de imprensa inicial do UFC 297 em dezembro, durante a qual du Plessis invocou o trauma de infância de Strickland e prometeu: “Você acha que seu pai venceu a merda. fora de você? Seu pai não quer saber de mim… todas as memórias de infância que você tem vão voltar quando eu estiver lá com você. Um dia depois, as tensões aumentaram ainda mais quando Strickland saltou uma fileira de assentos na T-Mobile Arena e atacou du Plessis em uma cena selvagem no UFC 296.

Strickland passou a abordar a situação em uma entrevista emocionante no Este fim de semana passado com Theo Von, no qual Strickland contou entre lágrimas o trauma e o abuso que sofreu quando criança e condenou du Plessis por comentários que ele achava que deveriam estar “fora dos limites”.

Falando em seu podcast com o também competidor do UFC 297, Chris Curtis, Strickland comparou sua reação aos comentários de du Plessus a como Curtis reagiria se um oponente usasse uma ofensa racial contra ele, explicando que “essa é a minha carta” que alguém poderia usar para irritá-lo.

“Se eu tivesse uma arma apontada naquela luta do UFC – se eu tivesse uma arma comigo, cara, havia uma chance, cara”, disse Strickland. “Havia uma chance. Mais uma vez, não quero jogar fora minha vida por algo idiota, e é por isso que sempre penso: ‘Ei, pessoal, vamos ser legais um com o outro.’

“O problema é o seguinte: eu sabia o que iria acontecer, sabia que iríamos terminar”, acrescentou Strickland. “Então eu pensei, a melhor coisa que eu poderia fazer é dar cotoveladas de 12 a 6 na parte de trás da cabeça, se eu quisesse causar o maior dano. E isso é foda, mano, isso é foda mesmo… se você olhar no vídeo, bem no final, eu fui foder morder [him]. Se você desacelerar o vídeo, você me verá agarrando a cabeça dele e fui arrancar um pedaço dele. E tenho quase certeza de que tenho um pouco de cabelo nos dentes, eu me lembro. Mas eu me lembro do motivo pelo qual não me comprometi totalmente, quando o fiz, pensei, ‘Sean, não há como voltar atrás, no momento em que você tirar um pedaço dele.’”

Du Plessus, por sua vez, permanece indiferente à reação de Strickland ao drama pré-luta.

O candidato sul-africano em rápida ascensão não se desculpou quando questionado sobre seus comentários no episódio de segunda-feira de A hora do MMA e disse que a reação de Strickland mostrou a ele apenas que o campeão do UFC era alguém que poderia espalhar conversa fiada, mas não aceitar isso sozinho. Du Plessis também desconsiderou quaisquer preocupações sobre as palhaçadas que Strickland pode fazer esta semana em Toronto.

“Estarei pronto para tudo o que ele tentar comigo”, disse du Plessis em A hora do MMA. “Quando vou a essas coletivas de imprensa, nunca planejo: ‘Ah, vou dizer isso, dizer aquilo!’ Esse não é o caminho. Está no local. Acho que vai ser bem mais civilizado, mas talvez ele saia com armas em punho, quem sabe? Mas acho que será muito mais civilizado porque, na minha opinião, aquela primeira conferência de imprensa foi uma brincadeira. Isso era eu me divertindo muito.

“Não estou mais nessa zona. Estou na zona de luta agora. Estou pronto para ir. Estou aqui para ganhar um título mundial. Não estou aqui para fazer piadas. Estou aqui para ser campeão mundial.”

O UFC 297 acontece no dia 20 de janeiro na Scotiabank Arena, em Toronto. A disputa do campeonato de cinco rodadas entre Strickland e du Plessis é a manchete do evento.