Sean Strickland bate em Dricus du Plessis, afirma que o corte horrível lhe custou o título: ‘O mundo sabe que venci aquela luta’

Sean Strickland deu os parabéns a Dricus du Plessis após perder por decisão dividida na luta principal do UFC 297.

Quarenta e oito horas depois, ele mudou de ideia.

O agora ex-campeão dos médios do UFC mostrou as consequências de um corte horrível que sofreu durante a luta, junto com um vídeo mostrando onde uma cabeçada acidental abriu um corte feio em seu olho. Ele limpou o sangue do corte na pálpebra durante a luta, mas disse que nunca houve um momento em que pensou em pedir uma saída.

Em vez disso, Strickland reafirmou sua crença de que mesmo com o corte, ele ainda deveria ter vencido a luta – e du Plessis não deveria estar comemorando como se fosse o campeão indiscutível dos médios do UFC.

“Eu não tomei o caminho do covarde e disse ao médico que não poderia consultar e não consegui contestar”, escreveu Strickland no Instagram. “A única razão pela qual você me deu uma bala é porque eu não conseguia ver. Eu venci aquela luta, o mundo sabe que venci essa luta. O cinturão que te deram nunca vai fazer de você um campeão, aproveite.”

Strickland também revelou a gravidade do corte que causou tanto sangramento durante a luta.

“Eles tiveram que costurar o músculo para fechá-lo”, escreveu ele.

A postagem também mostrou o vídeo onde aparece du Plessis se levantando durante uma troca, e a nuca bate em Strickland. Uma fração de segundo depois, Strickland está limpando o sangue de um corte no olho.

Apesar de lidar com o corte, Strickland pressionou e continuou enfrentando du Plessis até o fim da luta de 25 minutos.

Quando tudo acabou, dois juízes favoreceram du Plessis com placares de 48-47, com o terceiro árbitro entregando a mesma pontuação de 48-47 para Strickland. Ainda foi o suficiente para du Plessis conquistar a vitória ao se tornar o novo campeão dos médios.

Obviamente isso não caiu bem para Strickland, especialmente depois que ele percebeu o quanto o corte no olho o afetou durante a luta.

Polêmico ou não, o CEO do UFC, Dana White, já rejeitou qualquer sugestão sobre uma revanche imediata, o que significa que Strickland provavelmente terá que voltar para outra luta com du Plessis em algum momento no futuro.