Sean Strickland culpa cabeçada por corte feio na luta principal do UFC 297, Dricus du Plessis responde

Sean Strickland está enfrentando a derrota no campeonato com calma.

O agora ex-campeão dos médios do UFC perdeu o título para Dricus du Plessis na luta principal do UFC 297 no sábado, em Toronto, com du Plessis conquistando uma vitória por decisão dividida após uma luta acirrada de cinco rounds.

Strickland ficou uma bagunça sangrenta durante trechos da luta, estado que ele atribuiu a uma cabeçada durante a luta em uma postagem nas redes sociais.

Bem, porra, haha… cara, aquela cabeçada realmente dificultou a visualização, mas achei que tínhamos feito o trabalho. Sangue e tudo!!! Para o próximo!!! Obrigado a todos que me apoiaram!!!!!! -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 21 de janeiro de 2024

“Bem, merda, ha ha… cara, aquela cabeçada realmente tornou difícil de ver, mas pensei que tínhamos feito o trabalho”, escreveu Strickland. “Sangue e tudo. Para o próximo. Obrigado a todos que me apoiaram.”

Imediatamente após a luta, Strickland e du Plessis foram respeitosos e elogiosos um ao outro em suas entrevistas pós-luta.

Foi a primeira derrota de Strickland desde dezembro de 2022, encerrando uma sequência de quatro lutas que o viu derrotar Israel Adesanya no UFC 293 para se tornar campeão mundial antes de perder o cinturão em sua primeira defesa. Du Plessis derrotou Strickland com um par de 48-47 em duas cartas dos juízes.

Du Plessis foi questionado sobre a suposta cabeçada na coletiva de imprensa pós-luta da noite, e ele respondeu que não tinha conhecimento de nenhuma falta, acidental ou não.

“Não, não posso dizer que sim”, disse Du Plessis. “É a primeira vez que ouço falar disso. Não, não senti uma cabeçada durante a luta. … Não, não me lembro de nenhuma cabeçada.”