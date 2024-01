Sean Strickland faz alguns dos comentários mais anti-gays de um atleta

Sean Strickland, atual campeão dos médios do UFC, compartilhou na quarta-feira algumas das opiniões mais homofóbicas e anti-LGBTQ já expressadas por um atleta profissional.

Strickland está em Toronto antes do UFC 297. Ele foi questionado pelo jornalista de MMA Alex Lee, morador de Toronto e escritor do site irmão do Outsports, MMA Fighting, sobre as declarações anteriores do lutador rejeitando um filho em potencial que poderia se declarar gay.

Strickland começou sua resposta perguntando a Lee se ele havia votado no atual primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

“Não vou dizer”, Lee respondeu corretamente.

Depois de chamar Lee de “o inimigo”, Strickland perguntou a Lee se ele era gay. Lee não é gay.

“Você me pergunta alguma merda estúpida como essa? Vá se foder.” Sean Strickland atacou um repórter que o pressionou sobre comentários anteriores sobre a comunidade LGBTQ em #UFC297 dia da mídia. pic.twitter.com/wyTEcUZLbv – Viciado em MMA (@MMAJunkie) 17 de janeiro de 2024

“Se você tivesse um filho e ele dissesse, sim, cara, você não quer um neto?” Strickland perguntou a Lee.

Quando Lee disse que não “teria problemas com isso”, Strickland lançou um ataque pessoal ao jornalista:

“Você é parte do problema”, disse Strickland a Lee, antes de dizer a ele “Vá se foder”.

A questão sobre ter um filho gay vem de comentários terríveis anteriores que Strickland disse sobre a ideia de seu filho se declarar gay.

Lee continuou, fazendo mais perguntas a Strickland sobre seus pensamentos sobre a comunidade LGBTQ.

Strickland chamou Lee de “infecção” e “tudo o que há de errado com o mundo”.

Estes são comentários horríveis, raramente ouvidos dirigidos a um jornalista

“Venho de uma cidade que tem uma comunidade LGBTQ muito forte”, disse Lee ao Outsports após o encontro com Strickland. “Nunca me senti confortável com as posições de muitos lutadores sobre questões LGBTQ, e ele tem sido pior do que a maioria. Senti que era minha responsabilidade para com as comunidades da cidade de Toronto fazer estas perguntas.”

O UFC tem vários atletas gays e lésbicas publicamente assumidos. Será interessante observar a resposta do UFC, dada a horrível posição anti-gay que Strickland novamente defendeu.