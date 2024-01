Sean Strickland justifica a conversa fiada sobre Ian Machado Garry e sua esposa: ‘Você a colocou na frente e no centro’

Sean Strickland não recua nos insultos dirigidos a Ian Machado Garry ou sua esposa, Layla, apesar de dizer que alguns assuntos deveriam estar fora dos limites da conversa fiada.

No media day do UFC 297, na quarta-feira, Strickland justificou seus insultos, alegando que Garry fez de sua esposa uma grande parte da promoção de suas lutas, incluindo fotos que Garry postou vestindo uma camiseta estampada com a foto de Geoff Neal com ela ao lado dele.

Strickland disse que isso faz dela um jogo justo.

“Você saiu e colocou sua esposa na frente e no centro”, disse ele. “Você a colocou na frente e no centro. Você a fez desenhar uma camisa. Você a fez segurar o bebê enquanto você o usava rindo. Você a colocou na frente e no centro.

“Você é um idiota. Eu sou duro com todo mundo. Às vezes alguma merda me atinge, tenho plena consciência disso. Mas é o que é.”

Durante uma entrevista emocionante com o comediante Theo Von, Strickland abordou eventos traumáticos que sofreu quando criança enquanto reagia a uma briga acalorada com Dricus du Plessis antes da luta no UFC 297. Strickland disse que quando se tratava de conversa fiada: “você não ‘ realmente não se fala sobre a esposa de um homem, não se fala sobre os filhos de um homem e não se fala sobre uma criança sendo abusada.”

Esses comentários vieram depois que Strickland criticou Garry e Layla Machado Garry durante entrevistas e nas redes sociais, chegando a chamá-la de “predadora sexual” devido à diferença de idade (Ian tem 26 anos, Layla tem 40).

Garry inicialmente respondeu a Strickland nas redes sociais depois de ouvir a conversa fiada do campeão peso médio do UFC sobre os limites. Mais tarde, ele acrescentou que queria lutar contra Strickland porque “qualquer pessoa que falar ou mencionar a mim, minha esposa e minha família dessa forma, vou colocar minhas mãos neles”.

Strickland não parecia muito preocupado com uma possível briga com Garry, embora não se oponha à ideia, especialmente se o lutador irlandês chegar perto dele em público.

“O corno, ele realmente quer brigar comigo? Que merda”, disse Strickland. “Ian Garry é um merda. Quando vocês o entrevistam, vocês perguntam o que vocês vão fazer quando ela tiver 60 e você 40? Você tem permissão para foder outras mulheres? Deus, eu odeio aquele maldito cara. Eu odeio tanto aquele maldito cara.

“Se Ian Garry estivesse bem na minha frente, eu lutaria com ele. Ian Garry, ele é um pedaço de merda. Acho que todos podemos concordar que Ian Garry é um pedaço de merda. Ele é um pedaço de merda.”

Strickland também discordou do fato de Garry ficar chateado com os insultos contra sua esposa depois de vender uma camiseta com a foto de Neal. Ele disse que depois procurou Neal para mostrar apoio depois que Garry usou sua prisão como munição.

“Isso é uma merda”, disse Strickland sobre a camiseta com foto. “Depois que fiz isso, postei minha foto. Minhas acusações são muito mais sérias do que o maldito Geoff Neal. Eu abandonei a porra da escola primária. Na verdade, eu gosto desse cara. Na verdade, eu mandei uma mensagem para ele antes, ‘Posso postar uma foto da foto, é engraçado’, e ele disse, ‘Ei, se preocupe.’ Vou postar o meu ao lado! Ian Garry, ele é apenas um homem fraco. Ele é um homem muito fraco.

“Isso é o que tento dizer às pessoas. Você conhece esses malditos o dia todo, e eles sorriem e apertam sua maldita mão e sorriem, mas na verdade o núcleo deles é f ****** apodrecido. Você olha para mim, eu sou um idiota. Você olha para mim e eu digo merda forte. Eu tiro sarro do meu co-evento principal. Eu digo merda difícil. Eu não sou um idiota. Só estou dizendo o que você está pensando. Ian Garry é um idiota e esconde quem ele é.

No que diz respeito a ficar chateado quando a situação se inverte contra ele, Strickland não expressa nenhum arrependimento pelo que disse, muito menos pelo que está sendo dito sobre ele. Ele refuta a sugestão de que pode desferir o golpe, mas não aceitá-lo, depois de constantemente receber golpes baixos ao abordar Garry, o campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley – ou qualquer outra pessoa.

“Se um dia eu acordar e transar com Ian Garry e todo mundo me odiar, você acha que eu me importo?” Strickland disse. “Você acha que eu me importo se eu andar na rua e alguém disser que é Sean Strickland, foda-se ele. Eu não ligo. Aproveite, filho da puta.

“É melhor você fazer isso longe o suficiente, porque eu vou bater em você. Não sou Colby Covington. Não sou Chris Curtis. Não vou deletar a porra do meu Twitter. Aproveitar. Se você quiser me chamar do que quiser, faça isso. Aproveitar. Basta fazer isso on-line.