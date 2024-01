Sean Strickland relata trauma horrível de infância que o levou ao ataque no UFC 296 e admite que ‘mordeu’ Dricus du Plessis

Até Sean Strickland tem seus limites.

O quase sempre não filtrado campeão dos médios do UFC raramente morde a língua ao falar o que pensa em entrevistas, coletivas de imprensa ou nas redes sociais, mas ainda assim traça limites em relação a certos assuntos. Ele criticou Colby Covington depois que o multi-desafiante ao título dos meio-médios insultou o falecido pai de Leon Edwards antes do UFC 296 e Strickland sentiu o mesmo em relação ao seu próximo oponente, Dricus du Plessis.

O feio incidente se desenrolou em uma coletiva de imprensa pré-luta, onde du Plessis gritou com Strickland enquanto dizia “você acha que seu pai deu uma surra em você? Seu pai não quer saber de mim… todas as memórias de infância que você tem vão voltar quando eu estiver lá com você. Quase exatamente 24 horas depois, Strickland pulou uma fileira de assentos na T-Mobile Arena para atacar du Plessis, que estava sentado logo atrás dele durante o evento.

“Há algumas coisas que estão fora dos limites”, disse Strickland ao abordar a situação no programa do comediante Theo Von. Nessa semana passada podcast. “Você realmente não fala sobre a esposa de um homem, não fala sobre os filhos de um homem e não fala sobre uma criança sendo abusada. Todas essas coisas estão fora dos limites. Depois que ele cruzou isso… tentei ignorar isso. Eu estava fervendo.

“Sempre que o Dricus vai lá e brinca com essa merda, cara, você não tem ideia. Eu vou te matar, você não tem ideia. Acho que a questão também é que quando você é criança e é feito uma vítima durante toda a vida, quando adulto, você é como nunca mais. Eu vou te matar.”

(Aviso: Sean Strickland discute a suposta violência doméstica em detalhes gráficos abaixo.)

Os comentários de du Plessis ultrapassaram os limites para Strickland, que contou alguns dos traumas horríveis que sofreu quando criança na Califórnia.

“Eu provavelmente estava na terceira ou quarta série, sempre dormia no quarto da minha mãe porque pensava que meu pai iria matar minha mãe”, revelou Strickland. “Então eu dormia perto da porta, dormia debaixo da cama. Eu dormia perto da porta porque pensei que meu pai fosse matar minha mãe.”

Strickland detalhou um incidente particularmente horrível que terminou com ele chamando a polícia para prender seu pai depois de atacar sua mãe com seu filho escondido debaixo da cama a poucos metros de distância.

“Um dia, foi tão foda, eles simplesmente brigaram feio, era tipo terceira, quarta série, meu pai estava tipo ‘foda-se, ele não vai dormir aqui esta noite, chute ele fora.’” Strickland disse. “Então eu gosto do exército rastejando para baixo da cama e estou dormindo debaixo da cama. Fico deitado debaixo da cama enquanto eles brigam porque acho que meu pai ia matar minha mãe.

“Meu pai sobe em cima da minha mãe e eu lembro que ele disse ‘Vou te matar hoje à noite’. Talvez seja apenas sexo violento, não sabemos neste momento. Estou debaixo da cama e ele começa a estrangulá-la. Eu saio e a única coisa que consigo ver é uma guitarra, eu só bato na cabeça dele e chamo a polícia. Eu corro pela rua para chamar a polícia, ele é preso e minha mãe idiota o tira da prisão. Eu diria que essa é a ponta do iceberg.”

Strickland diz que muitas vezes tentava desesperadamente proteger sua mãe, quando ainda era criança, de um pai abusivo que lhe lançava ameaças violentas constantemente.

“Lembro que costumava sentar lá e abraçar a perna da minha mãe na cozinha”, contou Strickland. “Tínhamos esse cantinho e ela entrava no recanto e eu ficava sentado lá e a noite toda, fico aos pés da minha mãe e do meu pai [is saying] ‘Eu vou te matar, porra.’ Ele falava sobre queimar o rosto dela com ácido. Estou no ensino fundamental. Ele sempre dizia a ela ‘se você me trair’ – e ela provavelmente o estava traindo – ‘se você me trair, vou cortá-la e colocá-la em uma garrafa de ácido e enterrá-la’.

“Agora, avance isso, eu não vou à escola. Fico acordado até as 3 da manhã e não consigo ficar acordado na escola. Parei de acreditar em Deus quando estava no ensino fundamental. Eu estava deitado na cama chorando pensando em me matar. Não pode haver maldito Deus aqui. Como existe um Deus. Por que eu estaria nesta situação se Deus existisse? Não existe nenhum deus. Minhas primeiras lembranças. Quando penso em quando era criança, não consigo me lembrar de uma boa lembrança, nem de uma maldita lembrança boa de quando criança.

Strickland fez várias pausas durante a entrevista enquanto se recompunha enquanto contava histórias de sua infância enquanto tentava explicar a raiva constante que continuou fervendo durante sua adolescência. Ouvir du Plessis usar isso como conversa fiada deixou Strickland louco, e é por isso que ele simplesmente não conseguiu se conter enquanto eles estavam próximos um do outro na multidão no UFC 296.

“Uma das coisas que as pessoas não entendem é o trauma”, disse Strickland. “As pessoas entendem, quando eu falo em ‘Eu mataria um homem’, é como se você não entendesse. Quando você passa por esse nível de trauma, você apenas cumprimenta o mundo de maneira diferente.”

Embora houvesse vários vídeos que capturaram a altercação, Strickland revelou outro momento que aparentemente não foi capturado pelas câmeras antes da intervenção da segurança.

“Estou tão feliz que eles não entenderam do ângulo certo que eu o mordi”, disse Strickland. “Eu não te fodo. Sempre que ele entrava em mim, eu lembro naquele momento, ele me abordou e ali mesmo, você vê minha cabeça subindo na direção dele, comecei a pensar como pode machucar esse homem? Vou arrancar um pedaço dele. Vou arrancar a porra da orelha dele.

“Lembro-me de dizer a mim mesmo naquele momento: ‘Sean, você não pode fazer isso, é algo do qual você não pode fugir’. Se você fizer isso, vou para a cadeia.”

Os combatentes foram separados, mas a polícia não se envolveu e nenhuma prisão foi feita. Strickland acabou saindo da arena com o CEO do UFC, Dana White, depois colocando a culpa em si mesmo por sentar os lutadores tão próximos uns dos outros no evento.

Strickland obviamente acredita que alguns dos comentários de du Plessis estavam fora dos limites, mas ele fez o possível para processar tudo e seguir em frente, ao mesmo tempo que confessa que há alguns eventos pelos quais você nunca passa.

“Eu brinco com toda essa merda, enquanto rimos, você tem que brincar sobre isso”, disse Strickland. “Se não, como você processa esse tipo de abuso? A vida é boa, ganho muito dinheiro agora. Eu estou feliz.”