Sean Strickland repreende Jon Anik e defende fãs ‘selvagens’ do UFC

Sean Strickland continua a se vender como o campeão popular do UFC.

O ex-campeão dos médios do UFC saiu em defesa dos fãs de MMA na sexta-feira depois que o comentarista de longa data do UFC Jon Anik expressou descontentamento com a hostilidade que encontrou daqueles que discordavam da vitória de Dricus du Plessis sobre Strickland no UFC 297. Anik disse que considerou cobrir a NFL em vez de MMA como resultado da reação.

Enquanto vários lutadores ativos do UFC e veteranos da indústria vieram em defesa de Anik, Strickland repreendeu o funcionário do UFC por não ser grato à base de fãs da promoção, usando um palavrão para descrevê-los.

“O que eu diria a Jon Anik chamando os fãs de mma de ‘o menor denominador comum’”, escreveu Strickland no X. “Essas pessoas são a maneira como você ganha um salário e ganha muito mais do que a maioria. … Talvez a NFL seja uma escolha melhor para você do que o MMA. …. Além disso, vocês são um bando de idiotas selvagens. Estou aqui para isso…”

Depois de perder por decisão unânime para du Plessis, Strickland inicialmente parabenizou seu oponente antes de dar meia-volta, atribuindo o resultado a uma cabeçada do lutador sul-africano no final da luta de cinco assaltos. Du Plessis disse que não se lembrava de ter acertado tal golpe durante a luta.

As pontuações da mídia para a atração principal do UFC 297 foram divididas ao meio sobre quem venceu a luta, enquanto o CEO do UFC, Dana White, marcou a luta para Strickland. Uma onda de fãs de Strickland criticou a decisão e aqueles que concordaram com ela, incluindo Anik.

Em uma resposta apaixonada à crítica que recebeu, Anik escreveu que tem observado “muita malícia e desrespeito” por parte dos fãs de MMA ultimamente, e o nível que ele encontrou sobre o resultado do UFC 297 o fez reconsiderar seu desejo de permanecer no UFC. a industria.

“Aqueles de vocês que estão sugerindo que há algum preconceito ou que não gostam de mim, bem, provavelmente realizarão seu maldito desejo em 2026 porque, honestamente, neste ponto, eu já consegui”, Anik disse.

A surpreendente honestidade de Anik gerou uma onda de apoio de veteranos da indústria que elogiaram as habilidades do comentarista do UFC no microfone e pediram que ele não se afastasse.

Espero @Jon_Anik sabe que a grande maioria de nós o ama e sabe que ele é ótimo para o esporte. Aqueles que são negativos e falam merdas estúpidas são a minoria e odeiam tanto suas próprias vidas que tentam projetar isso naqueles que estão no centro das atenções. Fodam-se! Você Jon! – Matt Brown (@IamTheImmortal) 26 de janeiro de 2024

É melhor vocês não fazerem Jon Anik desistir -Terrance McKinney (@twrecks155) 25 de janeiro de 2024

@Jon_Anik obrigado por tudo que você fez pelo nosso esporte!

Na minha opinião o melhor comentarista do @ufc cabine. – Dricus Du Plessis (@dricusduplessis) 26 de janeiro de 2024

Anik mais tarde agradeceu ao veterinário do UFC (e co-apresentador regular do Fighter vs. Writer) Matt Brown e outros por agirem em sua defesa.

Agradeço muito você, irmão. E todos os outros… -Jon Anik (@Jon_Anik) 26 de janeiro de 2024

Strickland era o óbvio favorito dos fãs no UFC 297, obtendo uma resposta estridente dos fãs na coletiva de imprensa, incluindo um que correu ao palco simplesmente para apertar sua mão. Depois de prometer esfaquear du Plessis por causa de comentários feitos sobre seu passado abusivo, ele enterrou a machadinha com o então desafiante ao título.

White minimizou a controvérsia que Strickland provocou antes da luta com comentários descaradamente homofóbicos, novamente pintando a principal promoção do MMA como um bastião da liberdade de expressão onde os lutadores não seriam censurados pelo que dissessem.