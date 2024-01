Sean Strickland sai ao som de música infantil antes de perder o cinturão para Dricus Du Plessis

Dricus “Stillknocks” Du Plessis (21-2-0) é o novo indiscutível UFC campeão mundial dos médios após derrotar Sean “Tarzan” Strickland (28-6-0) por decisão dividida na noite de sábado na Scotiabank Arena em Toronto, Canadá.

Du Plessis, 30, manteve Strickland em seus calcanhares durante toda a luta, muito longe de quando este derrotou Israel Adesanya pelo cinturão do título no final do ano passado na Austrália. O sul-africano nunca havia lutado além do quarto round.

Adesanya, 34 anos, convocou Du Plessis antes de perder para Strickland e o sul-africano fez o mesmo após a vitória.

Strickland, 32 anos, teve classe na vitória e aceitou a derrota “como um homem”. Ambos os lutadores apertaram as mãos e enterraram o hatcher.

As três primeiras rodadas viram Strickland cortar o olho de Du Plessis antes de ele retribuir o favor na quarta. Os juízes provavelmente tomaram a decisão correta, mas foi uma disputa acirrada. (48-47 Strickland, 48-47 Du Plessis, 48-47 Du Plessis)

Por que Sean Strickland saiu ao som de uma música infantil?

Strickland queria “lutar pela criança dentro dele” e até saiu ao som de uma música infantil chamada As formigas vão marchar.

Após a vitória sobre Adesanya, Strickland fez vários podcasts para falar sobre como seu pai era abusivo, fazendo com que Du Plessis zombasse dele durante a coletiva de imprensa.

Strickland não desistiu de querer se conectar com sua criança interior, cujo pai não tratava bem, mas não conseguiu conquistar a vitória.

Agora, Strickland tem muitos novos fãs, apesar de não ser mais o campeão, incluindo o rapper Drakeque perdeu $ 700.000 apostando contra Du Plessis.