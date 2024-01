Secretaria da Fazenda prorroga inscrições de CONCURSO PÚBLICO com 164 vagas

O concurso público oferta quatro cargos

Esta é uma excelente oportunidade. Com salários excelentes, este concurso público da SEFAZ anuncia edital com 164 vagas e vários cargos.

Concurso público

Os candidatos interessados em participar do concurso promovido pela Secretaria de Fazenda do Acre (Sefaz AC) devem estar atentos às mudanças no cronograma da seleção.

O prazo de inscrições, originalmente previsto para encerrar nesta quarta-feira, 10, foi prorrogado devido aos impactos causados pelas intensas chuvas e quedas frequentes de energia na região onde está sediado o Cebraspe, organizador do certame.

A decisão de estender o prazo de inscrições foi tomada em virtude da temporária indisponibilidade do site oficial de inscrição, conforme informado pelo governo.

O Cebraspe assegurou seu compromisso em resolver definitivamente esse contratempo, garantindo que o andamento do concurso e seus candidatos não sejam prejudicados por adversidades externas.

Novas Datas e Preparativos para as Provas Objetivas



Com a prorrogação das inscrições, os candidatos têm agora um novo período para efetuar suas inscrições e garantir sua participação no processo seletivo. As provas objetivas, etapa crucial da seleção, estão programadas para o dia 10 de março de 2024. Os candidatos devem estar atentos às orientações do Cebraspe para o efetivo preparo e comparecimento no dia da avaliação.

Oportunidades em Diversas Áreas do concurso público

O concurso Sefaz AC oferece um total de 164 vagas distribuídas em diferentes cargos, abrindo oportunidades para profissionais de distintas formações. Os cargos e vagas disponíveis são:

Auditor da Receita Estadual: 48 vagas;

Contador: nove vagas;

Especialista da Fazenda Estadual: 47 vagas;

Técnico da Fazenda Estadual: 60 vagas.

Requisitos e Níveis de Formação para Cada Cargo

Para concorrer aos cargos de auditor e especialista, é necessário possuir o nível superior de formação. Já para a carreira de contabilidade, é exigida a graduação em Ciências Contábeis, além do registro no órgão de classe. Os candidatos interessados na carreira de técnico devem possuir formação de nível médio.

Inscrições no Portal Cebraspe

Para efetuar suas inscrições no aguardado concurso promovido pela Secretaria de Fazenda do Acre (Sefaz AC), os candidatos devem acessar o portal do Cebraspe, responsável pela organização da seleção. Em virtude da prorrogação do prazo, um novo período para inscrições será anunciado por meio de edital oficial, a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

Ainda que o novo prazo não tenha sido divulgado, é crucial que os interessados estejam atentos às atualizações publicadas no Diário Oficial, garantindo assim informações precisas sobre as datas e demais detalhes do processo seletivo.

Taxas de Inscrição do concurso público

Com a extensão do prazo de inscrições, os candidatos devem estar cientes das taxas aplicáveis para cada cargo. O pagamento da taxa é um passo essencial no processo de inscrição e varia conforme a categoria do cargo escolhido. Até o momento, os valores informados são:

Taxa para cargos de nível médio: R$90;

Taxa para cargos de nível superior: R$247.

Provas do Concurso Sefaz AC

Os candidatos que almejam uma vaga no concurso da Secretaria de Fazenda do Acre (Sefaz AC) devem se preparar para um dia crucial: 10 de março de 2024, data marcada para a aplicação das provas objetivas. Além dessas, os aspirantes ao cargo de auditor enfrentarão a avaliação adicional das provas discursivas, que adicionam um nível de complexidade ao processo seletivo.

Formato das Provas

As provas objetivas consistirão em um total de 100 questões para o cargo de auditor, sendo 40 delas de Conhecimentos Básicos e 60 de Conhecimentos Específicos. Para os demais cargos, a prova será composta por 60 itens, divididos em 30 de Conhecimentos Básicos e 30 de Conhecimentos Específicos.

Conteúdos

Os candidatos do concurso público devem estar preparados para enfrentar uma gama diversificada de temas. A prova objetiva abordará os seguintes conhecimentos:

Língua Portuguesa: Avaliando a proficiência na língua, incluindo compreensão textual, gramática e interpretação.

Avaliando a proficiência na língua, incluindo compreensão textual, gramática e interpretação. Matemática Financeira e Raciocínio Lógico: Exigindo habilidades em cálculos financeiros e raciocínio lógico-matemático.

Exigindo habilidades em cálculos financeiros e raciocínio lógico-matemático. Tecnologia da Informação: Avaliando o conhecimento sobre tecnologias e sistemas de informação.

Avaliando o conhecimento sobre tecnologias e sistemas de informação. Conhecimentos da Realidade Acreana: Abordando aspectos étnicos, sociais, geográficos, culturais, políticos e econômicos específicos da realidade do Acre.

Abordando aspectos étnicos, sociais, geográficos, culturais, políticos e econômicos específicos da realidade do Acre. Conhecimentos Específicos da Carreira: Focando em tópicos específicos relacionados à carreira desejada.

Provas Discursivas

Para os candidatos ao cargo de auditor, as provas discursivas representam uma oportunidade de demonstrar não apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade de argumentação e expressão escrita.