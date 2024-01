Secretaria de Cultura de Penedo divulga relação preliminar das propostas contempladas pela Lei Paulo Gustavo

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) divulga nesta sexta-feira, 26 de janeiro, o resultado preliminar da análise do mérito das propostas inscritas na Lei Paulo Gustavo (LPG) em Penedo.

Com incentivo financeiro do Ministério da Cultura para manifestações folclóricas e culturais, além de produções na área audiovisual, a Prefeitura de Penedo instituiu duas categorias: Prêmio Penedo é Cultura e Edital Velho Chico.

Destinado para manifestações culturais analisadas por seu mérito de atuação, o Prêmio Penedo é Cultura atraiu a maior quantidade de inscritos para a Faixa A (10 propostas, cada uma contemplada com R$ 10.000,00).

Por outro lado, as demais faixas da mesma premiação não registrou quantidade de inscritos suficientes (Faixa B – 20 vagas, cada uma com R$3.000,00 e Faixa C – 25 vagas, cada uma com R$1.500,00).

Considerando o critério de pontuação das propostas, a comissão julgadora incluiu mais sete contemplados na Faixa A do Penedo é Cultura, conforme pode ser conferido no arquivo abaixo do texto, junto com o resultado preliminar dos projetos de produção audiovisual do Edital Velho Chico.

Vale salientar que a relação informa todas as propostas selecionadas, classificadas por habilitadas (passou nos critérios, mas não alcançou nota para ser contemplada) e as contempladas, ou seja, as que tiveram melhor pontuação, conforme as vagas previstas.