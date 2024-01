Secretaria de Saúde de Penedo estará presente na arena dos shows do Bom Jesus dos Navegantes

Os shows na arena da festa de Bom Jesus dos Navegantes começam nesta quinta-feira (11) em Penedo e a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) estará presente, mais uma vez, para garantir que as comemorações sejam seguras para todos.

A maior festa religiosa e cultural do Baixo São Francisco reúne milhares de pessoas em Penedo até o próximo domingo, 14.

“Teremos várias ações durante os festejos de 140 anos do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes. As nossas equipes estarão trabalhando durante todo o evento, seja na fiscalização e orientação dos produtos que serão vendidos à população, quanto na promoção à saúde nas arquibancadas, na arena e durante a procissão. Além de estarmos presentes para atender de forma emergencial as pessoas que precisarem”, informa a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

A SEMS Penedo tem seu estande localizado entre as duas arquibancadas abertas ao público, no cais da orla, com equipe de enfermagem de plantão para atender as emergências.

O atendimento ao público terá apoio de unidades de suporte básico e de suporte avançado do SAMU, ambulâncias que estarão disponíveis para encaminhar os pacientes para a UPA de Penedo.

Além do serviço de pronto-socorro, a Secretaria de Saúde de Penedo coloca a Vigilância Sanitária para realizar fiscalizações educativas nas barracas de comidas e bebidas, ação preventiva que visa garantir mais segurança e higiene aos consumidores.

Alimentos fora da validade que venham a ser detectados durante a inspeção serão descartados imediatamente.

Também serão realizadas várias ações de promoção à saúde, como a distribuição gratuita de preservativos para o público na arena dos shows e de protetores solares para os fiéis e romeiros durante a procissão que é o ponto alto do maior evento religioso das cidades ribeirinhas de Alagoas e Sergipe.

Texto Gabriela Flores – Jornalista e Social Midia SEMS Penedo