Secretaria de Saúde de Penedo realiza ações de prevenção e conscientização durante os festejos do Bom Jesus

A Secretaria de Saúde de Penedo realizou várias ações durante os quatros dias de festa do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em seus 140 anos. Tudo pensando no bem estar dos nativos e turistas que por aqui passaram durante a programação do maior evento público do calendário anual da Prefeitura de Penedo.

De acordo com a diretora de Epidemiologia e Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), Dhayanna de Oliveira, as ações ocorreram durante todos os dias e alcançaram todos os públicos.

Foram distribuídos 22.800 preservativos masculinos e femininos, 500 sacolinhas de lixo para veículos, contendo panfletos e camisinhas, 200 protetores solares e 300 abanadores.

“As ações de promoção em saúde estão presentes nos grandes eventos na nossa cidade. Nos dias da programação artística do Bom Jesus, distribuímos panfletos com informações sobre ISTs e Covid. Já no domingo, no ápice da festa religiosa, distribuímos protetor solar e abanadores com informações sobre insolação e hidratação, promovendo a importância de manter o corpo hidratado e protegido contra os raios solares. Estamos fazendo a nossa parte, orientando e cuidando da saúde do nosso povo e também dos visitantes”, comentou a diretora de Vigilância Epidemiológica e Promoção à Saúde de Penedo, Evelym Ferreira.

Waninna Mendonça, Secretária Municipal de Saúde, destacou a importância das várias ações e os trabalhos da pasta durante toda a programação dos 140 anos de celebração ao Bom Jesus dos Navegantes, principalmente com serviço de pronto-socorro na Arena Sinimbu, onde a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas realizou os shows musicais que atraíram milhares de pessoas para Penedo.

“É importante promover a conscientização da população também durante os dias de festa e esse ano utilizamos o tema: Onde tem festa, tem prevenção, abordando diversos assuntos como infecções sexualmente transmissíveis, covid, câncer de pele, álcool e direção. Nossos profissionais levaram informação e conscientização para todos que compareceram aos eventos festivos, culturais e religiosos”, finalizou a Secretária Wannina Mendonça.

Texto Roberto Miranda (jornalista SEMS Penedo)

Fotos Gabriela Flores (jornalista e social mídia SEMS Penedo)