Secretaria de Saúde de Penedo realizou 112 atendimentos na unidade instalada na Arena Sinimbu, durante os festejos do Bom Jesus

Para dar mais segurança, conforto e tranquilidade durante os festejos em comemoração aos 140 anos do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas prestou a melhor assistência para moradores e turistas.

O trabalho da Prefeitura de Penedo no maior evento público do Baixo São Francisco tem atuação direta de todas as pastas, inclusive da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) que montou uma grande estrutura para atender o público na arena dos shows.

O estande da SEMS foi instalado entre as arquibancadas montadas no cais da Arena Sinimbu. Durante três dias, foram realizados 112 atendimentos no local da festa, com 18 encaminhamentos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Entre quinta (11) e sábado (13), uma equipe plantonista esteve a postos, equipe composta por um enfermeiro, três técnicos, um auxiliar de serviços gerais e mais uma ambulância com motorista. E como já era de se esperar, grande parte dos atendimentos foi motivada por intoxicação alcoólica.

“Montamos uma equipe bastante capacitada para a festa. Estávamos preparados para qualquer tipo de ocorrência, qualquer tipo de gravidade. Porém, graças ao Bom Jesus, tudo foi considerado tranquilo para uma festa nestas proporções de público. Quero deixar meus agradecimentos às equipes que estiveram no estande da Saúde, na UPA e ao Governo do Estado que disponibilizou a estrutura do SAMU para dar suporte à festa. Todos estão de parabéns pelo excelente trabalho”, enfatizou a diretora da Rede de Urgência e Emergência de Penedo, Camylla Ataíde.

No primeiro dia da festa, quinta-feira (11), foram 09 atendimentos no estande e 04 encaminhamentos à Unidade de Pronto Atendimentos. Já na sexta (12), foram 43 atendimentos com 07 encaminhamentos. E no sábado (13), foram 60 atendimentos no local com 07 transferências.

“Tudo foi pensado na melhor forma para dar suporte à população que necessitasse de atendimento de forma emergencial durante os festejos. Nos preocupamos em montar uma estrutura que estivesse de acordo com a quantidade estimada de pessoas que estávamos aguardando para comemorar os 140 anos do nosso Glorioso Bom Jesus dos Navegantes. Também quero agradecer aos profissionais de Saúde que se dispuseram em trabalhar durante a festa, buscando atender da melhor os penedenses e os turistas que por aqui estiveram”, disse a secretária de Saúde, Wannina Mendonça.

Fizeram parte das equipes plantonistas: as enfermeiras Amanda Melo e Ana Moura. Os técnicos Claudevan, Márcia, Patrícia, Eliene e Raimundo. Além dos auxiliares de serviços gerais Maricélia, Bertolina e Alessandro. Também foi disponibilizada uma ambulância do município e um técnico de enfermagem para as equipes de bombeiros civis. E o Governo do Estado ainda disponibilizou as duas ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência (Samu), sendo uma Unidade de Serviço Básico e a outra Unidade de Suporte Avançado (UTI Móvel).

Texto Roberto Miranda (jornalista SEMS Penedo)

Fotos Gabriela Flores (jornalista e social mídia SEMS Penedo)