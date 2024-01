Sedecin Penedo divulga relação do pessoal selecionado para curso gratuito de maquiador

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin) divulga a relação das pessoas selecionadas para o curso profissionalizante gratuito de maquiador.

A oportunidade aberta em função do investimento da Prefeitura de Penedo na qualificação da população local, por meio de convênio com empresas do Sistema S (Senac, Sesi, Senai, Sesc, Senar), abriu duas turmas para o aprendizado em maquiagem.

As aulas começam nesta terça-feira, 30, na unidade móvel estacionada na Praça Santa Luzia, no mesmo local onde estava a carreta de informática do Senac

Para o pessoal do turno matutino, o curso começa às oito horas. Para quem selecionou o horário da tarde, as aulas iniciam às 13 horas. A carga horária total do curso de maquiador é de 160 horas, com certificado do Senac para os concluintes.

Confira abaixo a lista de selecionados:

TURMA MANHÃ

Andressa da Silva Solano Moura

Edilza dos Santos

Emanuely dos Santos Izidorio

Emiliane da Silva Santos

Evelyn Vitória Figueiredo Carvalho

Ghabryella Vieira Silva Santos

Gleisiele dos Santos

Jayenne do Carmo Santos

Jettyrson Ricardo dos Santos Camilo

Juliana da Silva Santos

Lara Luísa dos Santos

Lavínia Maria dos Santos

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos

Maria Patrícia da Silva

Marina Quirino Costa Santos

Nívia Hevellyn de Oliveira Santos Engrácio

Rikelle dos Santos Medeiros

Thaís Cristina Vieira dos Santos

Victor dos Santos Caetano

Yannis Gabriela Flor Santos

TURMA TARDE

Alessandra Santos Costa de Alcantara Santiago

Ana Patricia dos Santos Oliveira

Aniele dos Santos

Anny Wesllany Silva Santos

Elisangela Souza Costa

Emanuelly de Lima Santos

Ewelen Taylane Paulo Fidelis de Freitas

Gracieli Pereira Barbosa

Ivaneide Santos Barros

Joseneide dos Santos

Laysa Sthefanie Airam Santos

Maria Eduarda Santos

Maria Gleyce Santos de Araújo

Maria Myllene de Goes Santos

Mayris de Barros

Meire de Lima Santos

Nylmara Sales Ferro Ramos

Rafaela Santos Felix

Shayene Ramos dos Santos

Yasmin Tawani Souza Vasco