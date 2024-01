Seguro DPVAT: pagamento é obrigatório neste ano? Tire suas dúvidas!

O DPVAT, Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres, é um seguro obrigatório que garante indenizações para vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. No entanto, em 2024, uma mudança significativa ocorreu em relação ao DPVAT. Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o DPVAT Insurance neste ano.

O que é o DPVAT Insurance?

O DPVAT Insurance é um seguro obrigatório que existe no Brasil desde 1974. Ele tem como objetivo oferecer cobertura e indenizações para vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres. O seguro é válido para acidentes envolvendo veículos automotores terrestres, como carros, motos, caminhões e ônibus.

Como funciona o DPVAT Insurance?

O funcionamento do DPVAT Insurance é relativamente simples. Todos os proprietários de veículos automotores terrestres são obrigados a pagar um valor anualmente para ter direito à cobertura do seguro. Em caso de acidente, a vítima ou seus beneficiários podem solicitar a indenização diretamente à seguradora responsável pelo DPVAT.

O que mudou em relação ao DPVAT em 2024?

Uma mudança significativa ocorreu em relação ao DPVAT em 2024. Neste ano, o seguro obrigatório não está sendo cobrado dos motoristas. A suspensão da cobrança ocorreu devido à necessidade de destravar indenizações por acidentes ocorridos entre 15 de novembro a 31 de dezembro de 2023. A Caixa Econômica Federal suspendeu os pagamentos às vítimas de acidentes de trânsito, alegando a necessidade de R$ 230 milhões para liberar as indenizações.

Projeto de Lei Complementar PLP 233/2023

O Projeto de Lei Complementar PLP 233/2023, apresentado pelo Governo Federal, propõe uma reformulação completa do DPVAT. No entanto, a votação do projeto ainda não ocorreu, e não foram definidos prazos e valores a serem cobrados. Até o momento, não há previsão para votação no Congresso.



Outras cobranças relacionadas a veículos em 2024

Apesar da suspensão do DPVAT em 2024, os proprietários de veículos ainda devem ficar atentos a outras cobranças relacionadas. Além do DPVAT, existem outros impostos e taxas que devem ser pagos regularmente.

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

O IPVA é um imposto cobrado anualmente sobre a propriedade de veículos automotores. O pagamento do IPVA de 2024 começou no dia 15 de janeiro e segue um cronograma baseado no final da placa do veículo. Os proprietários de veículos com finais de placa 1 e 2 foram os primeiros a terem que pagar o imposto.

O prazo para pagamento varia de acordo com o final da placa e vai até o dia 19 de janeiro, para os veículos com finais de placa 9 e 0.

Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV)

A TRLAV é uma taxa que deve ser paga anualmente para renovar o licenciamento do veículo. Em 2024, o valor da taxa é de R$ 39,36, e o prazo para pagamento é até o dia 31 de março, independente do final da placa do veículo.

Em 2024, o DPVAT Insurance sofreu uma suspensão temporária devido à necessidade de destravar indenizações a vítimas de acidentes de trânsito. O Projeto de Lei Complementar PLP 233/2023 propõe uma reformulação do seguro obrigatório, mas ainda não foi votado no Congresso. Enquanto isso, os proprietários de veículos devem ficar atentos ao pagamento do IPVA e da TRLAV, que são impostos e taxas relacionadas a veículos. É importante estar ciente das obrigações.

