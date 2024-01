Seios da esposa de Kanye, Bianca, em exibição de biquíni para viagem de aniversário em Las Vegas

Reproduzir conteúdo de vídeo



Bianca Censoritem mostrado muita pele ultimamente, e isso não mudou em nada no fim de semana de seu aniversário… onde ela estava na Cidade do Pecado com Kanye West exibindo as mercadorias.

Você trouxe sua esposa para Las Vegas na sexta-feira, e entre ontem e hoje – eles estiveram na cidade … com muito pouca roupa, pelo menos do lado de BC. A prova A é este vídeo dela andando pelo resort-cassino Wynn Las Vegas no sábado … de mãos dadas com o marido.



Confira o clipe – obtido pelo TMZ – onde você pode ver KW e Bianca passeando casualmente enquanto uma multidão olha ao seu redor. Com certeza havia algo para observar.

Como você pode ver… Bianca está usando um biquíni incrivelmente reduzido, com os seios salientes. Ela não tem vergonha do seu jogo – e até ri um pouco. Ela parecia estar usando algo semelhante na sexta-feira também… outro vídeo está circulando que mostra ela, Ye e sua comitiva cantando Parabéns para você, e ela está tirando a blusa lá também.

Este novo visual com seios combina com o que Bianca tem usado ultimamente – especialmente no feed IG de Ye, onde ele parece encantado com a figura dela… e por um bom motivo, ela está transando.

Como informamos… Sim gritou sua esposa no sábado com vários posts diferentes, chamando-a de o amor de sua vida, uma grande musa e uma madrasta incrível para os filhos dele e de Kim K.

Quanto ao passeio de sábado… fomos informados de que eles estavam visitando diferentes lojas de luxo – como Balenciaga e Chrome Hearts, por exemplo – então parece que Ye estava esbanjando com a patroa enquanto ela toca no grande 2-9.