Selena Gomez apresenta Benny Blanco a Martin Short e Steve Martin

O relacionamento entre Selena Gomez dar Benny Blanco é tão sério que agora ela o está apresentando a seus colegas de TV com figura paterna Steve Martin dar Martin Curto.

TMZ obteve essas fotos de Selena e Benny interagindo com Steve e Martin no tapete vermelho do 75º Emmy Awards anual no Peacock Theatre em Los Angeles na última segunda-feira.

Como você deve saber, Selena, Steve e Martin estrelam o programa de sucesso do Hulu, “Only Murders In The Building”, que concorreu a 11 prêmios Emmy, mas conquistou apenas uma estátua de Melhor Design de Produção para um Programa Narrativo (Metade -Hora).

Testemunhas oculares nos dizem… o encontro entre as quatro celebridades ocorreu pouco antes do início do evento de gala. Selena foi a primeira a se aproximar de Steve e Martin no tapete vermelho, dando-lhes um grande abraço antes de conversar um pouco com eles.



nos estúdios TMZ

Nossas fontes dizem que ela então apresentou seu namorado, produtor musical, Benny, aos seus colegas de elenco, enquanto os três homens apertavam as mãos e trocavam gentilezas.

Fontes nos dizem que todos se deram muito bem e parecia que Selena estava apresentando seu novo namorado pela primeira vez para algumas figuras paternas em sua vida. Claro, não podemos ter certeza se eles já se conheceram antes deste encontro.

Depois de conversarem por cerca de cinco minutos, o quarteto saiu do tapete vermelho para entrar no teatro para a cerimônia de premiação.