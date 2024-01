Selena Gomez confirma seu próximo projeto: ela interpretará a cantora Linda Ronstadt

Selena Gomez está feliz porque está prestes a assinar um projeto profissional emocionante ao anunciar que interpretará uma lenda da música Linda Ronstadt em um próximo filme biográfico.

Foi através dos stories do Instagram, que a artista de 31 anos confirmou a sua participação no filme, partilhando uma matéria do Deadline anunciando a novidade.

Selena Gomez gosta de cantar e dançar sem o namoradoInstagram

Gómez tem um histórico de atuação, estrelando Os Feiticeiros de Waverly Place, e agora ela assumirá o papel de interpretar alguém apelidado de A Rainha do Rock e com quem ela tem uma notável semelhança.

“Não tenho palavras para descrever meu coração neste projeto…” Gómez disse ao Prazo. “Anos de esperança de que esse sonho se tornaria minha realidade.”

A lenda da música, apelidada de ‘A Primeira Dama do Rock’, reagiu a Gómezsegunda história, compartilhando-a e adicionando três emojis de coração. Em uma segunda matéria, a cantora compartilhou uma foto de Ronstadtinserido em sua conta do Instagram e postado: “Eu amo seu coração e sua alma pela vida e pela música”.

Maria Linda Ronstadt nasceu em 15 de julho de 1946, em Tucson, Arizona e poucos vocalistas tiveram uma carreira mais diversificada do que ela. Ela alcançou o estrelato durante a década de 1970 e vendeu um número ainda maior de álbuns na década de 1980 do que na década de 1970.

Seu maior sucesso comercial veio em meados da década de 1970, quando ela se tornou a primeira estrela feminina do rock e a vocalista mais vendida da década. Durante este período, ela se tornou amplamente conhecida como A Rainha do Rock e A Rainha do Country Rock.

Ronstadt ganhou 11 prêmios Grammy ao longo de sua carreira e foi incluída no Hall da Fama do Rock & Roll em 2014, antes de também ganhar o prêmio pelo conjunto de sua obra da Recording Academy em 2016.

Problemas de saúde de Ronstadt

No entanto, nem tudo foi perfeito em ascensão para Ronstadt, já que em 2013 ela foi diagnosticada com doença de Parkinson. A doença é crônica e degenerativa e ocorre quando as células nervosas do cérebro começam a morrer, prejudicando as funções dos neurônios motores e matando 117.400 pessoas por ano.

Foi um freio devastador em sua carreira, pois ela começou a perder o controle sobre seu corpo e foi incapaz de manter sua voz para cantar, que proporcionou tanto sucesso.

“É como não ter perna nem braço” Ronstadt disse à People em 2019, aos 73 anos. “Mas não há nada que eu possa fazer a respeito. Não há nada que eu possa fazer a respeito, e simplesmente aprendi a conviver com isso.”