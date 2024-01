Selena Gomez e Emily Blunt Troll Lipreaders do Globo de Ouro com foto

Selena Gomez dar Emily Blunt não se arriscaram na premiação do American Film Institute na noite de sexta-feira… cobrindo a boca para frustrar os leitores labiais com imaginação ativa.

As atrizes superestrelas se reuniram para uma foto divertida no evento, onde fizeram a pose de “não falar mal” – uma referência, sem dúvida, a algumas fofocas do Globo de Ouro provocadas pelo boato favorito de todos… as redes sociais.