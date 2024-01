Selena Gomez está avançando a todo vapor com Benny Blanco: já pensando em filhos e casamento

Selena Gomez e produtor Benny Blanco anunciaram oficialmente seu relacionamento via Instagram em dezembro de 2023 e parece que há até planos de subir ao altar.

A dupla já está ficando muito séria e não vai levar as coisas devagar.

Taylor Swift e Selena Gomez tiveram uma conversa secreta na cerimônia do Globo de Ouro

“Ele é absolutamente tudo no meu coração”, escreveu o cantor de ‘Wolves’ em um comentário no Instagram na época. “Ele foi a melhor coisa que já aconteceu comigo.”

Selena Gomez e um namoro anunciado ao mundo

De acordo com um novo relatório, Selena Gomez31 anos, está perdidamente apaixonada por Benny Blanco35 anos, e fontes afirmam que ela está pronta para iniciar o próximo capítulo de seu relacionamento.

Recebemos dicas do relacionamento do casal no Selena + Chef: Especial de TV Home for the Holidays, quando a estrela pop revelou que tinha um encontro logo após as filmagens do episódio de 21 de dezembro.

Gómezmelhor amigo e co-estrela Raquelle Stevens proclamou que Gómez terá um novo homem a tempo para 2024, ao qual Gómez respondeu: “Esperemos que sim!”

“Selena não se sente tão feliz com ninguém com quem ela namorou há muito tempo”, disse uma fonte exclusivamente à Us Weekly no mês do anúncio.

“Selena e Benny estão verdadeiramente apaixonados e embora ela tenha mantido em segredo a maioria das pessoas com quem namorou, com Benny ela mal podia esperar para revelar que eles estavam juntos.”

Fontes relatam que a cantora tem um forte instinto de nidificação no momento e não acha que seja um plano prematuro, embora o ex-garoto da Disney e o produtor musical estejam namorando há apenas seis meses.

“Selena está convencida de que encontrou sua alma gêmea e não vê razão para esperar para fechar o acordo”, disse uma fonte ao National Enquirer.