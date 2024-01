Selena Gomez fazendo outra pausa nas redes sociais após o drama de Kylie Globes

Selena Gomez está escurecendo mais uma vez nas redes sociais – isso depois de um momento um tanto confuso no Globo de Ouro… que Selena diz ser muito barulho por nada.

A estrela/atriz pop anunciou que estava se afastando de suas contas online na terça-feira – escrevendo… “Estou fora das redes sociais por um tempo. Ela postou um clipe rápido de seu namorado, Benny Blanco brincando com algumas crianças… provavelmente da família.

Segundo… isso só confirma ainda mais que Selena está falando sério com BB – depois do show de domingo, ela postou uma foto deles se beijando nos bastidores, então ela não está fugindo do relacionamento.