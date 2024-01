Selena Gomez parece discutir Kylie e Timothée com Taylor Swift no Globes

Selena Gomez estava mergulhado até os joelhos em alguma fofoca interessante com sua melhor amiga Taylor Swift no Globo de Ouro – e detetives da internet/leitores labiais amadores acham que ela estava falando sobre Kylie Jenner .

A atriz/estrela pop foi até a mesa de T-Swift em algum momento durante o show – um momento que foi capturado em uma fan cam b-roll que estava sendo transmitida pelo próprio site do Globes… mostrando os bastidores. cenas coisas que não foram parar na TV.

Bem, fãs com olhos de águia notaram este pequeno encontro… onde SG se aproxima de TayTay e um amigo, sussurra algo no ouvido de Taylor – e então sussurra algo para ela também.

Embora você não possa ouvir muito no clipe principal que circula online, há outro vídeo feito por um repórter do THR que estava por perto – e que filmou parte dessa conversa. No clipe, você pode ouvir o amigo de Taylor dizer claramente “Timothée”… assim como muitos suspeitavam.