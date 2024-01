Selena Gomez profundamente emocionada ao ver o vídeo de um paciente com câncer em estágio 4; ela quer conhecê-lo agora

Selena Gomez recentemente criou um lindo momento ao realizar o sonho de um fã que lutava contra o câncer em estágio 4. O fã, autoproclamado o maior admirador de Selena, acessou o TikTok para compartilhar seu desejo sincero de conhecer a sensação pop.

Com um apelo genuíno, ele estendeu a mão aos seus seguidores, buscando o seu apoio para tornar o seu sonho uma realidade. A história ganhou força, chamando a atenção de ninguém menos que a própria Selena. Assista à ligação emocionada de Selena Gomez com um paciente com câncer em estágio 4.

Em uma postagem emocionante no Instagram, Selena Gomez falou sobre a jornada emocional estimulada pelo apelo desse fã. Ela pediu ao jovem que lhe enviasse uma DM, pois a sinceridade de sua mensagem a tocou profundamente.

Vídeo emocionante de Selena Gomez com paciente com câncer em estágio 4

A resposta de Selena não foi apenas a realização do sonho de um fã; refletiu o cuidado e a compaixão genuínos que as celebridades podem trazer em suas interações com os fãs.