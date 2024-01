Selena Gomez revela a verdade por trás do drama com Timothe Chalamet e Kylie Jenner

EUApós o Globo de Ouro de 2024, Selena Gomez está abordando os rumores que geraram frenesi entre fãs e entusiastas de fofocas.

O “Apenas Assassinatos no Prédio” estrela se viu no centro de especulações sobre uma conversa com Taylor Swift e Keleigh Sperry durante a premiação.

Taylor Swift e Selena Gomez tiveram uma conversa secreta na cerimônia do Globo de Ouro

Selena Gomez esclarece tudo

Colocando as fofocas de lado, Gomez respondeu aos rumores em torno de uma suposta interação com Timothe Chalamet e Kylie Jenner.

Especialista em leitura labial Jeremy Freeman e muitos fãs especularam que Gómez procurei uma foto com Chalametmas Jenner recusou.

Em um comentário sobre E! News’ Postagem no Instagram sobre o vídeo viral, Gómez esclarecido, “Nãããão, eu contei a Taylor sobre dois de meus amigos que ficaram. Não que isso seja da conta de alguém.”

A cantora negou veementemente qualquer referência a Timothe Chalamet ou Kylie Jenner na conversa.

Timothe Chalamet nega rivalidade com Selena Gomez

Uma fonte ecoou de Gomez declaração para PESSOASafirmando que a discussão não tinha ligação com Chalamet ou Jenner.

Segundo a fonte, Gómez “não estava absolutamente fazendo referência a nada sobre Timothe ou Kylie” e nem interagiu com o casal durante o evento.

Timothe Chalamet também opinou sobre o assunto, dissipando qualquer noção de discórdia entre Jenner e Gómez.

O “Wonka” estrela garantiu TMZ, “Eles são todos bons” enfatizando a natureza amigável de seus relacionamentos.

Enquanto Gómez e Chalamet compartilhou a tela anteriormente em 2019 “Um dia chuvoso em Nova York”, sua recente interação no Globo de Ouro não envolveu rumores de tensões.

A noite do Globo de Ouro marcada de Gomez nomeação para Melhor Performance de Atriz em Série de Televisão – Musical ou Comédia por seu papel em “Apenas assassinatos no prédio.” Embora ela tenha perdido para Ayo Edebiri de “O urso,”Gómez aproveitou a noite com tranquilidade.

Taylor Swift, que participou do evento com Caixa (esposa de Miles Teller), foi indicada para Conquista cinematográfica e de bilheteria para seu filme concerto “Taylor Swift: a turnê das Eras.”