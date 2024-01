Sem Ancelotti, e agora, sem Diniz: Brasil demite técnico após mau desempenho

TO caos continua no Federação Brasileira de Futebol. Conforme noticiado pela ‘Globo’, Fernando Diniz foi demitido do cargo de técnico da Seleção Brasileira nesta sexta-feira.

A decisão foi tomada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodriguesum dia após ser reintegrado no cargo por pedido do Supremo Tribunal Federal (STF).

Discurso de Lionel Messi antes da final da Copa América contra o Brasil, última vez no MaracanãRoberto Ortega

Diniz, que combinou seu trabalho na seleção brasileira com seu trabalho no Fluminense (com quem ele venceu a Libertadores contra o Boca Juniors), durou apenas seis jogos no comando do Brasil.

Vitórias sobre Bolívia e Peru, empate com Venezuela e derrotas contra Uruguai, Colômbia e Argentina. A última no Maracanã, contra a Albiceleste, foi o prego no caixão.

O Brasil esperava contratar Carlo Ancelotti

Ednaldo Rodrigues’ o plano era claro: Diniz ficaria até a chegada de Carlos Ancelotti, em junho de 2024. Mas o italiano, conforme anunciado oficialmente, acabou renovando contrato com Real Madrid.

Agora, claro, o Brasil precisa encontrar um novo treinador: o favorito é o atual técnico do Sao Paulo, Dorival Jnior, segundo a ‘Globo’.