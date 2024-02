Sem apostas barradas: O UFC Vegas 85 dará início ao ano do MMA georgiano?

Depois de uma semana de folga após o UFC 297, os No Bets Barred Boys estão de volta com um resumo completo do UFC Vegas 85 deste sábado, encabeçado pelo confronto dos pesos médios entre Roman Dolidze e Nassourdine Imavov.

Esta semana, os apresentadores Conner Burks e Jed Meshew vão direto ao assunto, discutindo o que só pode ser descrito como um card de luta desanimador, apresentando um número limitado de lutadores conhecidos. Mas você sabe o que dizem, às vezes essas cartas acabam sendo as mais divertidas e, mesmo que isso não aconteça, ainda há 13 oportunidades de ganhar algum dinheiro neste fim de semana, então os meninos estão aqui para ajudar.

2024 é o ano para o Georgia MMA assumir o controle? O co-evento principal conseguirá fazer jus ao hype ou Renato Moicano e Drew Dober irão decepcionar? E quão fiéis são os cidadãos leais do Flyweight Under Nation? Tudo isso e muito mais são discutidos no episódio desta semana.

Sintonize o episódio 76 de No Bets Barred.

