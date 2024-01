Fortnite é um jogo muito famoso que está sempre fazendo nome na Game Store. O jogo está ficando mais interessante com as atualizações da nova temporada. Os usuários estão adorando a nova temporada que está sendo lançada pelos desenvolvedores. No entanto, alguns usuários estão insatisfeitos com a nova atualização do Fortnite OG Season.

Após atualizar para a nova temporada, os usuários enfrentam Sem memória de vídeo tentando alocar um erro de textura na temporada Fortnite OG. Há vários motivos pelos quais você pode estar tendo o problema. Neste guia, listaremos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema. Então, vamos começar com este guia.

Como consertar falta de memória de vídeo tentando alocar um erro de textura na temporada Fortnite OG

Muitos usuários estão enfrentando problemas para jogar a nova atualização da temporada Fortnite OG. Os usuários estão recebendo o Sem memória de vídeo tentando alocar um erro de textura na temporada Fortnite OG. Devido a isso, os jogadores não podem jogar. Estamos aqui com algumas maneiras pelas quais você pode resolver esse problema. No entanto, alguns dos motivos pelos quais você pode estar enfrentando o problema são problemas de requisitos do sistema, gráficos do seu sistema, drivers e muito mais. Verifique os métodos se quiser resolvê-los o mais rápido possível.

Muitos usuários relataram o erro de Sem memória de vídeo tentando alocar um erro de textura na temporada Fortnite OG. O problema pode ocorrer por vários motivos. E um deles pode ser o seu driver gráfico desatualizado. Se você não atualizou o driver gráfico do seu sistema, enfrentará muitos problemas. Se você não atualizou para a versão mais recente do driver gráfico, você terá o problema. Siga as etapas listadas abaixo para atualizar o driver gráfico.

Abra o Gerenciador de Dispositivos .

. Vou ao Adaptadores de vídeo .

. Agora, clique no Motorista .

. Clique com o botão direito nele.

nele. Selecione a opção de Atualizar driver.

Aguarde até que o processo seja concluído.

Assim que o processo for concluído, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Verifique os requisitos do sistema

Os usuários que estão enfrentando o problema em seus sistemas devem verificar se possuem os requisitos mínimos de sistema ou não. Se o seu sistema não atender aos requisitos mínimos do sistema, você enfrentará o Sem memória de vídeo tentando alocar um erro de textura na temporada Fortnite OG. Sugerimos que você verifique os requisitos mínimos de sistema do jogo no site oficial para ter certeza de que o sistema que você está usando atende aos requisitos mínimos para rodar o jogo ou não.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Suponha que você esteja enfrentando um erro de falta de memória de vídeo ao tentar alocar um erro de textura na temporada Fortnite OG, mesmo depois de tentar os métodos acima. Nesse caso, é provável que o problema esteja ocorrendo devido a um problema nos arquivos do jogo. Às vezes, os arquivos do jogo são corrompidos e, por isso, ele não funciona corretamente como deveria. Portanto, será bom que você tente verificar os arquivos do jogo corretamente para ter certeza de que não estão corrompidos. Você pode fazer isso com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abra o lançador .

. Clique em Fortnite .

. Agora, clique em Verificar .

. Espere pelo processo para ser concluído.

para ser concluído. Depois disso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Reinstale o jogo

Se você tentou os métodos acima e ainda está tendo o mesmo problema de Sem memória de vídeo tentando alocar um erro de textura na temporada Fortnite OG, então você pode tentar reinstalar o jogo novamente no seu PC. Há chances de o jogo não estar funcionando corretamente devido ao problema dos arquivos do jogo. Se os arquivos não estiverem instalados corretamente, o problema começará a ocorrer. Instale o jogo novamente no seu PC e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Aqueles que instalaram o jogo novamente no PC e continuam com o mesmo problema, devem entrar em contato com a equipe de suporte, pois são eles que podem ajudá-los a resolver o problema. Para quem não sabe, a questão do Sem memória de vídeo tentando alocar um erro de textura na temporada Fortnite OG também pode ocorrer devido a bugs ou incompatibilidade de dispositivos. Portanto, o suporte ao cliente será quem irá ajudá-lo a analisar o problema e corrigi-lo. Você pode enviá-los por correio ou levantar a dúvida por meio de um ticket de suporte. Eles certamente irão ajudá-lo a resolver o problema.

Muitos usuários relataram o erro de falta de memória de vídeo ao tentar alocar um erro de textura na temporada Fortnite OG. Listamos as soluções para resolver o problema. Esperamos que isso ajude você a resolver seu problema.

