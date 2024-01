Sem remorso: companheiros de equipe e treinadores de Sean Strickland detalham como é ter o campeão do UFC na academia

Ame-o ou odeie-o, Sean Strickland nunca faz um show para as câmeras.

O comportamento impetuoso e muitas vezes estranho que o atual campeão dos médios do UFC carrega durante coletivas de imprensa, entrevistas e nas redes sociais é exatamente a mesma pessoa que passa a maior parte do tempo treinando no Xtreme Couture em Las Vegas, de acordo com companheiros de equipe e treinadores que falaram para luta de MMA. A academia, fundada pelo membro do Hall da Fama do UFC Randy Couture, serve de lar para dezenas de lutadores profissionais, incluindo Strickland, depois que ele se mudou oficialmente para lá em tempo integral nos últimos anos.

Antes disso, Strickland era quase nômade em seu treinamento, saltando de academia em academia e trabalhando com uma variedade de treinadores e sparrings. Pelo menos parte da razão para isso foi porque ele foi expulso das instalações do Team Quest de Dan Henderson em Temecula, Califórnia; a lenda do UFC e do PRIDE FC afirmou em outubro que Strickland era “muito desrespeitoso com os companheiros de equipe” para permitir que ele continuasse treinando lá.

Sam Alvey conheceu Strickland naquela época no Team Quest e hoje mantém um bom relacionamento com o campeão dos médios do UFC. Ele admite que as palavras de Henderson, embora duras, também eram verdadeiras – pelo menos no que diz respeito a algumas pessoas.

“Quando ele estava treinando no Team Quest, ele era um companheiro de equipe maravilhoso para mim e para as pessoas que treinaram com ele”, disse Alvey. “As pessoas que se recusaram a treinar com ele, [it’s because] Sean fica duro. Não há, ‘Vamos chegar a 50 por cento’. Não, é 100 por cento ou nada.

“Para as pessoas que não queriam ir 100 por cento, o que é compreensível, ele foi um pouco idiota com elas. Ele provavelmente admitiria isso também e provavelmente acrescentaria mais alguns adjetivos.”

As preocupações com o comportamento de Strickland levaram Henderson a procurar o técnico da Xtreme Couture, Eric Nicksick, antes de começar a treinar lá.

Henderson não estava tentando sabotar Strickland, mas queria oferecer a Nicksick uma palavra de advertência – junto com uma dose saudável de otimismo cauteloso sobre os aspectos positivos que Strickland poderia potencialmente adicionar à equipe nas circunstâncias certas.

“Ele disse, ‘Eu só queria avisar você, tivemos que expulsá-lo por causa de X, Y e Z’”, disse Nicksick. “Mas, em defesa de Dan, ele disse: ‘Acho que vocês podem ajudá-lo e, se puderem dar a ele o tipo certo de orientação, ele poderá ser um ótimo companheiro de equipe para vocês.’

“Eu conhecia Sean bem antes disso. Ele estava mais treinando conosco em vez de trabalhar em tempo integral. Acho que Dan estava me ligando dizendo: ‘Estou avisando como lidar com ele, mas essas são as coisas que você deve observar’, e então ele me deu a oportunidade de aprender como treinar ele e como abordá-lo, realmente.

Desde que se mudou para Las Vegas e ligou para a Xtreme Couture, Strickland tem frequentado a academia diariamente. Ele nunca parece dizer que está doente e raramente perde uma oportunidade de brigar.

Sua atitude em relação aos treinos incessantes também não mudou muito, mas o capitão da equipe Xtreme Couture, Brad Tavares, promete que é uma adição bem-vinda à academia, especialmente para lutadores que precisam de um empurrão extra. Tavares disse que Strickland permanece tão sem filtros como sempre e nunca morde a língua quando se trata de como se sente. Isso pode incomodar algumas pessoas, mas o veterano de 23 vezes no UFC é rápido em apontar que eles não estão competindo no Ultimate Feelings Championship.

“Acho que ele é um ótimo companheiro de equipe”, disse Tavares. “Se você é sensível e seus malditos sentimentos ficam feridos, então você não vai gostar de Sean. Simples assim. Se você não é ap **** e consegue superar o que ele está dizendo – nem mesmo o que ele está dizendo, mas como ele está dizendo, é assim que ele é – se você consegue superar isso, então você realmente vê que ele está realmente tentando ajudá-lo. Ele realmente é uma adição e uma vantagem para a equipe.

“Se você conseguir superar isso, você vai gostar de Sean. Se você é sensível e seus sentimentos são feridos, você não vai gostar. É assim que acontece.”

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

O veterano do UFC e Bellator Max Rohskopf promete que suas experiências com Strickland sempre foram produtivas. Embora o campeão do UFC possa ser rápido em oferecer suas opiniões descaradas antes ou depois dos treinos, Rohskopf afirma que Strickland não é mesquinho ou odioso, mas apenas um pouco pouco convencional em comparação com muitos outros lutadores na academia.

“Ele dizia algo maluco e selvagem, e alguém próximo a mim dizia: ‘Ele está sendo mau’. Não, ele está tentando pressionar você”, disse Rohskopf. “Sean tem um grande coração. Ele provavelmente não vai admitir isso o tempo todo. Ele dirá: ‘Essa coisa é para merda’, mas posso ver através dele. Ele tem um grande coração. É apenas como ele mostra que não é típico e normal. Não há nada de errado com isso.

“Pude perceber que se você é um pouco inseguro e não gosta de treinar forte, você vai acabar esgotado. Crescendo no wrestling, especialmente no NC State, éramos assim, então eu me identifico muito, muito bem com isso. Adorei treinar com Sean. Entrávamos em brigas de gritos, mas tudo bem. Isso é normal. É assim que você cresce como equipe.”

As palavras complementares dos companheiros de equipe da Xtreme Couture não significam que Strickland termine todos os treinos com cumprimentos e abraços. Os lutadores raramente querem ceder um centímetro, especialmente em sparring, e Strickland não é estranho em se envolver em batalhas extracurriculares.

“Ele e Chris Curtis são melhores amigos – já os vi brigando na academia antes, duas ou três vezes”, disse Alvey sobre Strickland. “Eles simplesmente se esfregaram de maneira errada naquele dia e disseram, ‘Dane-se, vou pegar uma faca!’ Então eles são melhores amigos.

“Sean mataria por Chris Curtis. Sean faria tudo o que pudesse por seu amigo, e é assim que Sean sempre foi.”

No entanto, a toxicidade na academia às vezes pode piorar e ficar fora de controle. Basta olhar para o ex-campeão interino dos meio-médios do UFC, Colby Covington, e seu relacionamento com os treinadores e lutadores do American Top Team, na Flórida.

Muitos elogiaram Covington como um companheiro de equipe ideal na academia, mas sua conversa constante acabou se espalhando para mais e mais pessoas que trabalham ao lado dele todos os dias. As batalhas com antigos parceiros de treino, como Jorge Masvidal e Dustin Poirier, tornaram-se tão violentas que ele acabou tendo que deixar a academia e se separar permanentemente do único time que conheceu.

Ao contrário de Covington, Strickland não tem como alvo específico os companheiros de equipe, embora essas altercações tenham ocorrido no passado. Ele destruiu o colega veterano do UFC Khalil Rountree durante uma aparição no podcast de Joe Rogan e depois ficou cara a cara com Rountree quando o desafiante dos meio-pesados ​​visitou o Xtreme Couture.

O confronto não terminou em derramamento de sangue. Também não parece que os dois lutadores trocarão cartões de Natal no próximo ano, mas eventualmente as cabeças mais frias prevaleceram. Rohskopf duvida que as coisas fiquem feias o suficiente para que o comportamento possa afetar negativamente a equipe.

“Eu ficaria muito surpreso se algo assim acontecesse com Sean”, disse Rohskopf. “Porque se houver uma questão ou problema legítimo com algo que ele disse, ou como ele está agindo ou qualquer outra coisa, normalmente isso pode ser discutido com ele.

“No final das contas, quando se trata de lutar e estar em equipe, ele é um dos melhores companheiros que você pode ter, e a única maneira de você ficar bravo ou de ficar tóxico é se você ‘ Estou sendo um pouco mole demais com alguma coisa. Eu não vejo isso sendo [that way]pelo menos na Xtreme Couture, onde vai se tornar tóxico.”

Até o seu treinador tenta não prestar muita atenção ao que Strickland diz, porque na opinião de Nicksick, as ações sempre falam mais alto que as palavras.

“Ele diz merdas estranhas o tempo todo”, disse Nicksick. “Metade das coisas eu nem ouço ou olho. Eles dirão: ‘Você viu o que Sean tuitou?’ E eu direi: ‘Claro que não, não estou tentando segui-lo no Twitter!’

“Mas no final das contas, julgo o caráter de um homem pelo que vejo na sala e como ele trata seus amigos, familiares e companheiros de equipe, inclusive eu, e ele tem sido nada além de um sonho de se ter.”

Apesar de toda a atenção que Strickland recebe por suas sessões de sparring punitivas e pela brutalidade verbal que ele fica feliz em distribuir, as pessoas mais próximas a ele ainda o elogiam.

De acordo com Nicksick, quando o chefe da Xtreme Couture teve que viajar para a Arábia Saudita para ajudar Francis Ngannou durante as últimas semanas do campo de treinamento de Ngannou para Tyson Fury, foi Strickland quem preencheu a lacuna entre a equipe em sua ausência.

“Ele administrou todos os meus treinos enquanto eu estava fora”, disse Nicksick. “Ele meio que assumiu meu papel, e todos, em sua maioria, adoraram suas práticas e sua energia. Ele mantém o padrão que pedimos na Xtreme Couture. Eu não poderia pedir um companheiro de equipe melhor e um cara melhor para ter na sala.

“Tínhamos quatro ou cinco caras chegando que brigaram, o Sean não teve luta, ele não tinha motivo para estar aqui, mas ele está aqui todos os dias ajudando seus companheiros a se prepararem e se prepararem, porque esses caras o ajudaram a se preparar para o seu briga pelo título. Isso só mostra que tipo de cara ele é.”

Alvey viu pessoalmente esse crescimento em Strickland depois de primeiro trabalhar com ele apenas como parceiro de treinamento e depois vê-lo liderar os treinos na Xtreme Couture. Alvey acrescenta que Strickland é extremamente leal – o campeão pode não falar sobre isso com frequência, mas não há dúvida na mente de Alvey de que Strickland iria à guerra por qualquer louco o suficiente para contrariar seus amigos.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

“Passei a última parte do meu acampamento na Xtreme Couture e ele mudou”, disse Alvey. “Cinco anos atrás, ele nunca faria o que está fazendo agora, e é muito legal ver isso. É muito divertido vê-lo reunir os rapazes e gritar ‘Xtreme on three’ e começar a correr, fazendo tudo o que um treinador faria. Foi muito divertido vê-lo amadurecer nesse papel.

“Para aquelas pessoas que estão em sua matilha de lobos, ele morreria por elas. Ele pode até não acreditar, mas é um cara legal. Eu o conheço há muito tempo e sei que toda vez que ele pega o microfone, ele diz: ‘Eu sou um idiota, sou isso, sou aquilo.’ Você realmente não é, Sean. Você é um cara muito bom.

Provavelmente, Strickland não vai se elogiar depois de ouvir que seus treinadores e amigos lhe mostraram apoio e o elogiaram. É mais provável que ele jogue um pouco de humor autodepreciativo misturado com alguns palavrões e faça algumas piadas sobre seus colegas lutadores da Xtreme Couture.

Tavares já sabe que não se ofenderá com nada do que Strickland disser. Aos seus olhos, há algo para se apreciar nesse tipo de honestidade brutal.

“Ele f ****** tem um jeito estranho de dizer merda, e as pessoas que se ofendem facilmente não vão querer ouvir, mas fora isso, se você não estiver ap **** , você vai foder como o cara”, disse Tavares.

“Com Sean, a pessoa que você vê é exatamente quem ele é. Se ele vai dizer alguma coisa, ele vai fazer. Acho que todo mundo viu isso nas lutas de algumas semanas atrás. Drico [du Plessis] está bem atrás dele, provavelmente latindo, falando merda – e fale merda, seja atingido. É o que é.”