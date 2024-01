Semed Penedo divulga gabarito e aprovados na prova objetiva do 3º PSS Gestor Escolar

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo divulga nesta sexta-feira, 05 de janeiro, o gabarito da prova objetiva e a relação de classificados nesta etapa do 3º Processo de Seleção Simplificada (PSS) para cargos de Diretor e Diretor Adjunto de escolas da rede pública municipal.

A prova de conhecimento teórico realizada na Escola Municipal Santa Luzia apresentou 20 questões sobre gestão educacional democrática; organização do currículo escolar, planejamento e avaliação; interpretação de textos legais pertinentes à legislação educacional brasileira – LDBEN nº 9394/1996, LBI, BNCC e PNE; organização administrativa e financeira de unidade escolar; funções e competências do diretor escolar; avaliações externas (SAEB) e demais avaliações de aprendizagem; Estatuto da Criança e do Adolescente; uso dos indicadores educacionais (SAEB, IQEAL, distorção idade/escolaridade, taxa de evasão e aprovação/reprovação); e noções de informática.

Seguindo as prerrogativas do edital do 3º PSS Gestor Escolar, os candidatos podem apresentar recursos na próxima segunda-feira, 08, na sede da Semed Penedo, no horário entre 8h e 12 horas.

Confira abaixo o resultado parcial

3º PSS Gestor Escolar Semed Penedo – gabarito prova e aprovados