SEMED Penedo divulga resultado dos recursos ao 3º PSS Gestor Escolar e informa data e local da apresentação do Plano de Gestão pelos aprovados

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo divulga nesta terça-feira, 09, o resultado dos recursos formalizados a respeito do 3º Processo de Seleção Simplificada (PPS) para cargos de Diretor e Diretor Adjunto de escolas da rede pública municipal.

Além do resultado da análise feita pela comissão organizadora do 3º PSS Gestor Escolar da SEMED Penedo, o arquivo publicado no link abaixo da notícia informa ainda a data e o local da apresentação do Plano de Gestão para os aprovados.

A última etapa do Processo de Seleção Simplificada será realizada nos próximos dias 10 e 11, no auditório da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, situada na Avenida Floriano Peixoto, ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico da cidade, com a seguinte ordem de apresentação:

DIA 10 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)

TURNO MATUTINO:

01 Delinalva Santos 09:00 às 09:40

02 Dioneide Marinho Fróes 10:00 às 10:40

03 Enaldo Zacarias De Jesus 11:00 às 11:40

01 Gilma Correia Alpiniano 13:00 às 13:40

02 Ione Almeida Santos Ataide 14:00 às 14:40

03 Ivaneide Leite Sales Souza 15:00 às 15:40

04 Izabel Cristina Santos 16:00 às 16:40

DIA 11 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)

TURNO MATUTINO:

01 Jandira Pereira Santos 08:00 às 08:40

02 Lêda Verônica Batista de Farias 09:00 às 09:40

03 Luciana Firmino dos Santos 10:00 às 10:40

04 Maria José Rocha Rufino 11:00 às 11:40

01 Miranildes Pereira 13:00 às 13:40

02 Ronilde Gonçalves Batista 14:00 às 14:40

03 Vêronica Farias Correia 15:00 às 15:40

PENEDO – 3º PSS – Resultado dos Recursos [ETAPA II]