Semed Penedo divulga resultado final do 3º PSS Gestor Escolar

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) divulga nesta segunda-feira, 15, o resultado final do 3º Processo de Seleção Simplificada (PSS) lançado para concluir a ocupação dos cargos de Diretor e Diretor Adjunto das escolas da Prefeitura de Penedo.

A Comissão Organizadora publica o resultado final do 3º PSS, com a pontuação geral de cada candidato, referente a análise de currículo, prova de conhecimento teórico e avaliação da apresentação do plano de gestão.

O edital da SEMED nº 004/2023 prevê ainda que, não havendo número suficiente de

candidatos classificados após o resultado final ou findados os candidatos aprovados em cadastro de reserva pertencentes ao quadro permanente da educação, competirá ao Chefe do Poder Executivo a indicação direta do Diretor Geral e/ou Diretor Adjunto, respeitando os demais critérios de mérito e desempenho.

Confira abaixo o resultado final do 3º PSS Gestor Escolar da Semed Penedo

PENEDO – 3º PSS – Resultado Final