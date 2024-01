Serasa confirma a possibilidade de desconto de até 90% nas dívidas dos brasileiros

A Serasa está oferecendo a oportunidade para os brasileiros começarem o ano de 2024 com menos dívidas, concedendo descontos de até 90% no valor das dívidas originais dos consumidores. Essa ação permite saldar os débitos sem a incidência de juros ou multas.

Iniciativa da Serasa para reduzir o número de dívidas

A iniciativa da Serasa tem sido crucial para ajudar a reduzir o número de inadimplentes no país, impulsionando, assim, a economia e o setor de crédito. Embora o Feirão Limpa Nome tenha encerrado, a empresa destaca a importância do Desenrola Brasil, mantendo-se como um recurso valioso para negociações de dívidas.

Os descontos oferecidos pela Serasa variam de acordo com os credores envolvidos, pois a dívida não é com a Serasa, mas sim com instituições específicas que utilizam o serviço da Serasa para negociar débitos dos consumidores.

Os descontos ou oportunidades de melhores condições de pagamento podem ser encontrados para dívidas relacionadas a contas de luz, água, instituições bancárias (como cartões, empréstimos, financiamentos), universidades, operadoras de telefone, internet e TV por assinatura, além de lojas em geral.

Negociação pela Serasa

A negociação das dívidas pela Serasa continua disponível online mesmo após o término do Feirão Limpa Nome. Ao acessar o site, os consumidores podem visualizar as ofertas dos credores, seguindo as diretrizes do Desenrola Brasil.

As opções de pagamento incluem não apenas a quitação à vista para obter os maiores descontos, mas também a possibilidade de parcelamento do valor total da dívida.

Para negociar as dívidas pela Serasa, é necessário seguir alguns passos:



Você também pode gostar:

1. Acesse o site da Serasa e faça login em “Entrar”;

2. Insira seu CPF e senha ou crie um novo cadastro;

3. Visualize todas as dívidas registradas em seu nome;

4. Selecione a opção “Negociar”;

5. Escolha a forma de pagamento desejada e conclua a negociação.

Essa medida visa auxiliar os brasileiros a regularizarem suas pendências financeiras e recuperarem sua saúde creditícia, proporcionando oportunidades de quitação vantajosas e flexíveis.

Quem pode participar do Feirão Serasa Limpa Nome?

As pessoas com dívidas negativadas ou contas em atraso podem participar do Feirão Serasa Limpa Nome, mas essa oportunidade não se aplica a protestos, cheques sem fundos ou falências. Ademais, dívidas vencidas há mais de cinco anos já estão fora do cadastro negativo e não são passíveis de negociação.

É crucial salientar que após o pagamento, a dívida pode levar até cinco dias úteis para ser removida do CPF. Caso persista ativa após esse prazo, o consumidor deve contatar diretamente a empresa credora.

Para participar, existem três maneiras de realizar a negociação:

1. Através do aplicativo Serasa, disponível para download gratuito no Google Play ou na App Store.

2. Enviando mensagem para o WhatsApp oficial da Serasa: (11) 99575-2096.

3. Comparecendo pessoalmente a uma das mais de 6 mil agências dos Correios em todo o Brasil.

O Feirão Serasa Limpa Nome representa uma excelente oportunidade para iniciar o ano com o CPF livre de restrições. Para mais informações, é recomendado participar dos grupos no Facebook, Telegram e WhatsApp.

Algumas dicas úteis para a negociação de dívidas incluem a elaboração de uma lista detalhada com o valor, a data de vencimento e a empresa credora de cada débito. Além disso, é importante pesquisar as taxas de juros e condições de pagamento oferecidas pelas empresas credoras. Não hesite em negociar, já que as empresas estão abertas a oferecer descontos para a quitação das dívidas. Portanto, se não for possível pagar o valor total, é recomendável tentar negociar um parcelamento.