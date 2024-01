Serasa deverá compensar brasileiros com R$ 30 mil devido a vazamento de dados; descubra se você tem direito

O Serasa deverá oferecer uma compensação significativa de R$ 30 mil em forma de transferência PIX a milhões de brasileiros afetados por um vazamento de dados.

A iniciativa decorre de uma processo judicial que está em andamento para a indenização de todos os indivíduos impactados pelo incidente de violação de dados ocorrido em 2021.

O vazamento dos dados pelo Serasa está gerando uma série de complicações cotidianas para a população brasileira.

Por exemplo, afetando áreas como chamadas telefônicas, correios eletrônicos, abertura de contas, concessão de empréstimos consignados, entre outros.

Isso porque, com a disponibilidade irrestrita desses dados, tanto para o público em geral quanto para criminosos, os cidadãos brasileiros estão sofrendo violações constantes de sua privacidade.

Os dados pessoais tornaram-se uma mercadoria lucrativa para essas empresas, sendo convertidos em generosos lucros.

Diante desse cenário preocupante, o Instituto SIGILO (Instituto de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação) tomou a iniciativa de mover uma ação judicial para enfrentar essa situação e proteger os direitos relacionados à privacidade e segurança dos dados pessoais.

Para facilitar o processo de consulta sobre esse incidente com o Serasa, o instituto disponibiliza um serviço gratuito de consulta.

Enfim, para obter mais informações sobre a elegibilidade para a indenização paga pelo Serasa, bem como outros detalhes relevantes, sugerimos a leitura completa do texto preparado abaixo.



Passos para reivindicar a indenização do Serasa

Se você suspeita que foi afetado por práticas indevidas do Serasa, há uma oportunidade de receber uma indenização significativa.

Para verificar sua elegibilidade ao pagamento, recomendamos acessar o site oficial do Instituto Sigilo, onde poderá inserir seus dados para consulta.

Caso seja identificado como uma das pessoas afetadas, há a possibilidade de receber um PIX no valor de R$ 30 mil diretamente do Serasa.

Todavia, vale mencionar que o caso está ainda na fase de Instrução Probatória. Isso significa que uma ação judicial foi movida pelo instituto, mas que a indenização ainda está sendo avaliada.

Vale destacar que, inicialmente foi solicitado um valor de 15 mil. Mas, o Ministério Público Federal solicitou que a a compensação fosse aumentada, dobrando a indenização que deverá ser paga.

É muito importante que, se você teve os seus dados vazados, assine a petição no site do Instituto Sigilo.

Além de ser gratuito, isso contribui para que a justiça tenha uma ideia mais concreta da situação.

Em outras palavras, quanto mais pessoas assinarem a petição, mais demonstrados dimensão dos problemas causados pelo vazamento de dados do Serasa. Isso fortalece a causa e contribui para que a indenização seja aprovada.

Quando for aprovado, será fundamental entrar em contato com seu banco para obter orientações sobre os próximos passos.

Os procedimentos para o recebimento dos valores podem variar, e seu banco poderá fornecer informações específicas.

Adicionalmente, é aconselhável considerar a consulta a um profissional jurídico para compreender em detalhes os procedimentos legais envolvidos.

Afinal, um advogado especializado poderá orientar melhor sobre os seus direitos e procedimentos necessários para iniciar um processo contra o Serasa.

Indenização do Serasa não é a única: vazamento de dados do Auxílio Brasil pode resultar em compensação de R$15 mil por pessoa

Além do caso do Serasa, em setembro, uma decisão do Judiciário Federal trouxe à tona uma importante repercussão sobre o vazamento de dados do extinto Auxílio Brasil.

O veredicto estabeleceu a obrigação de pagamento de R$15 mil a cada indivíduo afetado pelo incidente. É crucial ressaltar, no entanto, que o direito à compensação não implica em um pagamento imediato, uma vez que o processo ainda está em curso.

Diante desse cenário, o Instituto Sigilo tomou a iniciativa de lançar um portal específico para que os beneficiários do Auxílio Brasil, da mesma forma que acontece no caso do Serasa.

Dessa forma, os prejudicados podem verificar se suas informações pessoais foram comprometidas e se eles têm direito à compensação.

O portal não apenas visa informar os interessados sobre a possibilidade de compensação, mas também oferece a oportunidade para que expressem seu interesse no processo, conforme destacado por um porta-voz oficial.

Informações adicionais

Vale mencionar que o Auxílio Brasil foi encerrado em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que introduziu o Bolsa Família com novas diretrizes.

Contudo, é fundamental observar que a decisão de pagamento de compensação aos afetados está sujeita a possíveis recursos legais. Isso implica que não há garantia imediata de pagamento.

É importante esclarecer que o pagamento da indenização, intermediado pelo Instituto Sigilo, não é assegurado, uma vez que a instituição não detém a responsabilidade direta de efetuar os pagamentos.

Caso a decisão de compensação seja mantida, os indivíduos afetados pelo vazamento de dados do Auxílio Brasil terão a responsabilidade de buscar a execução da sentença ao término do processo, possivelmente com auxílio legal.

Assim, o desfecho desse caso permanece sujeito aos trâmites judiciais em andamento.

De qualquer forma, tanto para aqueles que foram afetados pelo vazamento de dados do Serasa quanto pelo Auxílio Brasil, é importante, antes de tudo, conferir se há elegibilidade para o recebimento da compensação.