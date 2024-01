Série A: Christian Pulisic eleito o melhor jogador de futebol masculino dos EUA pela quarta vez: ele é o melhor de todos os tempos?

Ccristão Pulísico foi eleito o Jogador Masculino do Ano da Federação de Futebol dos EUA pela quarta vez na quinta-feira, igualando-se a Landon Donovan pelo maior número de vezes que recebeu um prêmio que começou em 1998.

Pulisic recebeu 53% dos votos, seguido por Yunus Musah (21,5%) e Ricardo Pepi (12,9%). Pulisic, um ala de 25 anos de Hershey, Pensilvânia, em sua primeira temporada no AC Milan, também venceu em 2017, ’19 e ’21.

Pulisic marcou seis gols internacionais em 2023, incluindo dois na vitória semifinal da Liga das Nações da CONCACAF sobre o México, e teve três assistências. Ele marcou seis gols na Serie A na primeira metade da temporada pelo Milan e um na Liga dos Campeões, seu oitavo gol na carreira na principal competição de clubes da Europa.

Donovan venceu em 2003, ’04, ’09 e ’10, ganhando o prêmio pela última vez aos 28 anos.

Kevin Paredes, um lateral-esquerdo de 20 anos de South Riding, Virgínia, que joga no Wolfsburg, foi eleito o Jovem Jogador Masculino do Ano. Ele fez oito partidas pela seleção sub-20 no ciclo Sub-20 2022-23, fez sua estreia pela seleção nacional em setembro contra Omã e se tornou reserva frequente e titular ocasional na Bundesliga.

Paredes obteve 59% dos votos, seguido por Benjamin Cremaschi (12%) e Gianluca Busio (10,8%).

Os votos foram dados por treinadores e jogadores dos EUA que compareceram em 2023, o conselho de administração e conselho de atletas do USSF, treinadores e diretores esportivos da liga profissional, membros da mídia e ex-jogadores e administradores. Não existe uma definição definida de elegibilidade para o prémio juvenil, mas normalmente está aberto a jogadores com menos de 23 anos que participaram num acampamento da selecção nacional juvenil durante o ano.