Set List do Super Bowl Halftime Show 2024: Quais músicas do Usher provavelmente serão apresentadas no Halftime Show deste ano?

Usher fará o estimado show do intervalo de 2024 no Super Bowl mas quais faixas exatas ele provavelmente tocará?

A apresentação acontecerá poucos dias depois de ele lançar seu próximo álbum, em 11 ou 12 de fevereiro, que coincide com a noite anterior ou com o próprio dia do jogo.

O jogo será disputado no Estádio Allegiantcasa do Invasores de Las Vegase terá ingressos esgotados, o que significa que Usher mostrará seu talento para 65.000 espectadores, enquanto as estrelas da NFL fazem uma pausa muito necessária.

Ushercujo nome completo é Usher Raymond IV, é um cantor, compositor, ator e dançarino americano, nascido em 14 de outubro de 1978, em Dallas, Texas.

Ele alcançou a fama no final dos anos 1990 com sucessos como “You Make Me Wanna…” e “Nice & Slow”. Usher é conhecido por seus vocais suaves de R&B, movimentos de dança inovadores e álbuns no topo das paradas.

Com numerosos prêmio Grammy em seu nome, ele vendeu milhões de discos em todo o mundo. Além da música, Usher se aventurou a atuar, aparecendo em filmes e programas de televisão. Seu impacto no R&B contemporâneo e na cultura pop solidificou seu status como um artista influente.

Isso o torna uma boa seleção para o evento, que já contou com grandes nomes como The Black Eyed Peas (com quem Usher colaborou), Madonna, Beyoncé e Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar executar.

Aqui está o set list especulado

De acordo com o The Athletic, aqui estão as músicas que Usher estaria cantando no Allegiant Stadium em Las Vegas, Nevada.

Todas essas músicas são classificadas com 60% de chance ou maior de serem tocadas durante a competição entre os vencedores da AFC e NFC: