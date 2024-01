Shakur Stevenson está farto e diz que vai se aposentar do boxe aos 26 anos

Shakur Stevenson (21-0, 10 KOs) ficou tão irritado depois de saber de uma decisão do Organização Mundial de Boxe (WBO), que até decidiu encerrar a carreira profissional. O medalhista de prata olímpico do Rio, de 26 anos, postou nas redes sociais uma mensagem na qual demonstra seu desencanto, embora sem explicar os motivos de sua decisão.

O canhoto de Newark, atualmente campeão dos leves do Conselho Mundial de Boxe (WBC), escreveu: “Estou oficialmente me aposentando do esporte de boxe Estarei na academia para sempre aperfeiçoando meu ofício e ajudando a próxima geração a se tornar grande e perseguir seus sonhos, mas não vou perder esse jogo de boxe fraco.”

Mas o que está por trás dessa retirada? Há outra mensagem de Stevenson sobre uma decisão da WBO que explicaria esta bateria. Este último órgão anunciou que seu título vago dos leves será disputado por Emanuel Navarrete e Denys Berinchyk (eles têm 15 dias para chegar a um acordo). Já tinham avisado que ‘Sugar’ Stevenson estava fora desta corrida, mas o norte-americano aproveitou o anúncio para responder: “Isto é nauseante e nojento.

Mas ainda há mais. Curiosamente, este anúncio da WBO também coincide com a confirmação de que Vasily Lomachenko e George Kambosos lutará pelo também vago título dos leves da Federação Internacional de Boxe (IBF). O que isto significa? Essa classificação superior (Bob Arum), mesma promoção com a qual ‘Sugar’ trabalha, está envolvido nas duas lutas pelo título dos leves, mas aposta em outros lutadores. Por que? Porque Shakur termina seu contrato este ano e enquanto o futuro desse lutador está definido, eles pensam em promover outros lutadores ativos.

Stevenson, um dos boxeadores mais habilidosos do mundo atualmente, poderia renovar contrato com a Top Rank, mas garante que está estudando todas as possibilidades. Sua última atuação contra Edwin de Los Santos certamente coloca o cabo da frigideira na mão do seu promotor. Mas se formos pelas qualidades desse lutador, o promotor comandado por Bob Arum não deve deixar escapar esse jovem talentoso.