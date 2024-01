Shannen Doherty espera viver pelo menos mais cinco anos com novas opções para combater o câncer

Shannen Dohertyconhecida por seu papel em “Encantado”, permanece otimista sobre o futuro do tratamento do câncer, expressando esperança em avanços que possam prolongar sua vida. Durante um episódio de seu podcast “Let’s Be Clear”, ela discutiu o potencial para novos tratamentos, afirmando: “Sempre falo sobre o fato que só precisamos de mais três a cinco anos e então haverá terapia com células T ou isso. Haverá muito mais opções que darão mais cinco anos”.

Convidado de Doherty, oncologista Dr. Lourenço Piro, comparou os tratamentos contra o câncer a uma corrida de cavalos, enfatizando a importância de utilizar cada tratamento disponível enquanto se espera o surgimento de novos. Ele disse: “Eu sempre digo que é importante pensar em cada terapia como um cavalo, e em uma corrida de cavalos, você quer montar cada cavalo enquanto ele cavalgar, e então montar o próximo cavalo tanto quanto possível. … você espera dar algumas voltas, então há outro novo conjunto de cavalos para montar, para tornar a corrida muito mais longa.

A atriz, que foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e enfrentou uma recorrência do câncer em estágio 4 em 2019, passou por desafios médicos significativos. Apesar disso, ela permanece determinada, expressando seu compromisso em aproveitar ao máximo os tratamentos disponíveis: “Estou montando aqueles cavalos para chegar aos cavalos novos e estou tentando pegar aquele em que estou agora. durar tanto tempo quanto for humanamente possível.”

A resiliência de Doherty fica evidente em sua decisão de lançar um podcast abordando temas relevantes para sua condição. Apesar da batalha contínua contra o câncer, ela compartilhou: “Não quero morrer. Não terminei de viver, não terminei de amar, não terminei de criar, não terminei de, espero mudar as coisas para melhor. Simplesmente não terminei. Minha maior lembrança ainda está por vir.”

Ela enfatizou a importância da fé e da gratidão

Além de sua jornada pessoal, Doherty pretende usar suas experiências para apoiar outras pessoas afetadas pelo câncer. Ela enfatizou a importância da fé e da gratidão em sua vida, afirmando: “Acordo e vou para a cama agradecendo a Deus, orando pelas coisas que são importantes para mim sem pedir muito. fé é meu mantra.”

Apesar dos desafios que enfrenta, a determinação e a perspectiva positiva de Doherty refletem o seu espírito inabalável à medida que ela continua a sua jornada, ao mesmo tempo que pretende causar um impacto significativo na vida de outras pessoas afetadas pelo cancro.