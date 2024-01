Shannen Doherty levanta a tampa sobre o ‘casamento horrível’ que resultou em sua demissão de ‘Beverly Hills, 90210’

Shannen Doherty falou abertamente sobre as dificuldades de manter distância entre sua vida profissional e pessoal, especificamente quando se trata de estrelar ‘Beverly Hills, 90210’.

Doherty sentou-se para outro episódio de seu podcast ‘Let’s Be Clear with Shannen Doherty’ e desta vez ela estava com a ex-co-estrela Jason Priestley.

Rumores de cirurgia plástica de Erin Moriarty explicadosMarca.com

Ela estava explicando como sua falta de profissionalismo a levou a ser demitida após a quarta temporada do programa de TV em 1994.

Seu casamento difícil

“Na minha última temporada, eu estava em um casamento realmente horrível, e havia coisas que estavam acontecendo naquele casamento que tornavam muito difícil para mim chegar sempre na hora certa para o trabalho”, explicou Doherty.

Doherty se casou Ashley Hamilton em 1993, mas eles se separaram apenas um ano depois, em grande parte devido à batalha de Hamilton contra o vício.

“Eu sei que isso se tornou um grande problema para o resto de vocês, como deveria ser, porque se todo mundo chega na hora e você está esperando por uma pessoa, é uma droga”, ela continuou, observando que seu atraso forçou seus colegas de elenco para “trabalhar mais horas”.

“Não era responsabilidade de ninguém, mas sim minha”, acrescentou a mulher de 52 anos, que atualmente luta contra o câncer de mama em estágio 4.

Ela faz com que haja mais comunicação dos produtores sobre seu comportamento antes que eles tomassem a iniciativa de retirar sua personagem da série.

“Eu meio que gostaria de ter sentado e olhado e dito: ‘Escute, o resultado final será este: você será demitido e nenhum de nós estará mais disposto a aturar isso e Eu entendo que você tem um problema em sua vida pessoal, mas isso também não pode afetar o trabalho. Você tem que se recompor!'”, Disse ela.