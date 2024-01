Shannon Sharpe diz que Taylor Swift ‘mexe a agulha’ mais do que Beyoncé

Taylor Swift simplesmente tem mais poder de estrela do que Beyoncé … pelo menos de acordo com uma lenda do futebol profissional.

Shannon Sharpe entregou a opinião (certamente controversa) sobre as duas estrelas pop depois que um relatório recente afirmou que TS gerou mais de US$ 331 milhões para os Chiefs/NFL e os Chiefs – algo que Unc acredita que Queen B não poderia ter igualado.

No final das contas, ele se acostuma a ver Swift… os Chiefs estão no Super Bowl, e embora nos tenham dito que Taylor não fará parte do show do intervalo, você pode apostar que verá muitos ela na sua televisão é Super Domingo!