Shaq critica Jusuf Nurkic por querer apresentar queixa contra Draymond Green

Draymond Green suspensão indefinida por bater em Jusuf Nurkic no rosto foi levantado há alguns dias depois do comissário da NBA, Adam Silver conversou com ele e o convenceu a não se aposentar depois de considerar abandonar o basquete depois de sentir as críticas dos fãs e da mídia, questionando sua reputação.

Depois A agressão de Draymond, Nurkic considerou apresentar queixa contra o atacante dos Warriors por agredi-lo na quadra. No entanto, toda essa conversa tem o lendário centro Shaquille O’Neal no limite e bateu o Fênix Sóis jogador por sequer considerar ir atrás Verde com ações legais.

Shaq criticou Nurkic por ser ‘suave’

Shaq foi ao ‘The Big Podcast’ e acertou o centro bósnio, chamando-o de suave, dizendo que a única razão pela qual Draymond bateu nele foi porque sabia que Nurkic não iria revidar.

Ele está falando sobre apresentar queixa contra Draymond Green. Agora, tenho um problema com isso. Porque, primeiro, isso me mostra o quão suave você é como um grande homem. Vou apenas mantê-lo aí. Não vou me aprofundar muito nisso. Mas se fizeres isso, vais arrepender-te do que criei na Big Man Alliance. A razão pela qual Draymond bateu em você, senhor, é porque ele sabe que você não vai revidar. Então, para você dizer, uh, uh, uh, eu quero chamar a polícia e prestar queixa? Shaquille O’Neal

Imediatamente após o ‘taco’ contra ele, Jusuf Nurkic disse na conferência de imprensa que considerava isso. Draymond ‘precisa de ajuda’, referindo-se às suas agressões passadas contra outros jogadores, recentemente também sufocando Rudy Gobert durante uma briga em um jogo durante a Copa da NBA entre os Timberwolves e os Warriors.

É relatado que Green pediu desculpas a Nurkic depois de dar um tapa na cara dele.