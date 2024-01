Shaq investe no início de uma faculdade on-line, enfrentando a crise da dívida de empréstimos estudantis

TMZ. com

O’Neal, junto com um parceiro de negócios de 29 anos Tade Oyerinde, falar com TMZ Esportes esta semana sobre a empresa deles, Campus e seu objetivo de revolucionar os cursos de 2 anos.

Pense no Campus, que Oyerinde, agora Chanceler, fundou em 2022… como uma faculdade comunitária on-line acessível, onde os alunos têm a oportunidade de obter um diploma de associado.

Ao contrário da experiência típica de uma faculdade comunitária, os professores do Campus vêm de algumas das universidades mais prestigiadas, como Princeton.

O’Neal, que estudou na LSU, está investindo no Campus, juntando-se a outros investidores de alto nível, como o fundador da OpenAI Sam Altman e bilionário Michael Bloomberg … enquanto os homens investem seu dinheiro e tempo no conceito.

“Gosto de investir em coisas que vão mudar a vida das pessoas, e isso com certeza vai mudar a vida de uma pessoa. É muito importante que todos possam ter acesso a uma educação de nível mundial. Quando conheci Tade, ele me disse ‘DFD. Eu pensei, ‘O que isso significa? Diplomas sem dívidas'”, disse O’Neal Babcock .

É claro que a dívida de empréstimos estudantis é um enorme problema… com estudantes/graduados dos EUA devendo aos credores a quantia de US$ 1,7 TRILHÃO. Campus diz que quer estancar o sangramento oferecendo escolaridade acessível.

A mensalidade no Campus custa pouco mais de US$ 7 mil por ano… o que é insignificante em comparação com o custo médio de uma educação universitária.