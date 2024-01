Shaquille O’Neal dá um soco em Taylor Swift durante um set épico de DJ antes do jogo

Dure a porta traseira antes do Jogo do Campeonato AFC Entre o Chefes e CorvosShaquille O’Neal, também conhecido como DJ Diesel, decidiu tentar de forma divertida a estrela pop internacional Taylor Swift. A cena se desenrolou na traseira do lendário Jimmy’s Famous Seafood, onde o Pro Basketball Hall of Famer de 2,10 metros e 325 libras apresentou um desempenho eletrizante antes do jogo.

Chegando cerca de 90 minutos antes do início do jogo, Shaq incendiou o palco, com os fãs aguardando ansiosamente sua mistura única de música e carisma. No entanto, o que chamou a atenção de todos foi a sua brincadeira inesperada sobre Taylor Swift.

Baltimore Ravens troll Taylor Swift e Chiefs com comemoração do Swag Surf TD

Nos primeiros dois minutos de seu set, Shaq pediu à multidão que falasse alto o suficiente para Swift ouvi-los e declarou corajosamente: “NÓS VEM PARA ESSE A-, TAYLOR!” Encorajando o público a levantar o dedo médio, o Corvos fiéis agradeceram com entusiasmo, lançando os pássaros duplos para a sensação pop internacional.

Shaq tem muito respeito por Taylor Swift

A atmosfera estava carregada de energia enquanto o baixo reverberava pela multidão. No entanto, o golpe brincalhão de Shaq em Taylor Swift durante este momento antes do jogo não é um reflexo de seus sentimentos genuínos. Na verdade, ele é um ávido defensor de Rápidoe tem esperanças de colaborar com ela em uma pista no futuro.

Na preparação para o Campeonato AFC, Baltimore estavam unidos no desejo de ver Swift, a namorada de Chefes jogador Travis Kelce, sai do estádio decepcionado. Shaq, como o maestro por trás das batidas, contribuiu para a atmosfera carregada, garantindo que todas as pessoas no Jimmy’s Famous Seafood não apenas desfrutassem de bolos de caranguejo, mas também experimentassem um show digno do campeonato de domingo.

Em última análise, Shaquille O’Neal A presença nos modelos 1 e 2 adicionou uma dimensão inesquecível à bagageira do Campeonato AFC, mostrando que, por vezes, no mundo dos desportos e do entretenimento, brincadeiras divertidas e reviravoltas inesperadas podem criar os momentos mais memoráveis.